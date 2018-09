El comú d'Encamp presentarà el proper dilluns, durant la celebració de la comissió extraordinària d'administració i reactivació econòmica, la documentació necessària per validar l'adjudicació a l'empresa Intueri Consulting per un import de 44.720 euros pel pla de dinamització, així ho ha vaticinat en declaracions a l'ANA el conseller del PS d'Encamp, Joan Sans. Cal recordar que la minoria encampadana en bloc va posar en entredit aquest contracte perquè apuntaven que incompleix la Llei de contractació pública, ja que és una adjudicació directe que supera els 10.000 euros, que no està justificat el caràcter sensible i perquè sempre que sigui possible s'han de consultar almenys dues empreses, que és el que marca el text legal.

Davant d'aquestes denúncies de la minoria, el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, va decidir mantenir en suspens l'adjudicació i encarregar uns informes jurídics que posessin per escrit el caràcter sensible i també clarifiquessin negre sobre blanc el fet que no hi ha cap més empresa que pugui fer aquesta feina, elements que defensa l'equip de govern comunal. “Quan el comú ens faciliti tota aquesta documentació l'analitzarem al detall i decidirem si així compleix la llei o si cal anar més enllà”, ha apuntat Sans.

A l'espera que arribi dilluns tota aquesta documentació que acrediti, o no, l'adjudicació del pla de dinamització comercial a Intueri Consulting, els socialdemòcrates encampadans s'han sorprès de les notícies que arriben des de la Massana. El comú massanenc ha publicat un concurs internacional per adjudicar la redacció d’un nou pla de desenvolupament local, comercial i turístic dotat amb una inversió de 27.000 euros, tal com recull el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). “Com a mínim ens sembla sorprenent, ja que el nostre comú ens diu que no es pot fer un concurs internacional, que s'ha d'adjudicar a dit perquè no hi ha ningú més que ho pugui fer i, a més, per un preu molt superior al de la Massana”, ha replicat el conseller del PS. Sans ha indicat que ells sempre posen la parròquia de la vall del nord com un referent en la dinamització comercial i turística perquè creuen que l'actual funciona i, ara encara més, al veure els diferents mètodes d'adjudicació entre ambdues parròquies.