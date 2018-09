El cap de Govern, Toni Martí, i els ministres d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i Ordenament Territorial, Jordi Torres, s’han reunit aquest divendres amb els cònsols majors i menors per tractar les mesures proposades per l’executiu en la darrera sessió del Consell General, encaminades a pal·liar la manca d’habitatge de lloguer, ja que diverses d’aquestes mesures requereixen de la col·laboració o de l’acord dels comuns.

El Govern i els mandataris comunals han constatat que comparteixen l’objectiu global d’ampliar el parc d’habitatge de lloguer per a ús residencial i, en aquest sentit, s’estan estudiant tota una sèrie de mesures per abordar aquesta qüestió en tres fronts. En primer lloc, mesures encaminades a incentivar la construcció de nous habitatges destinats al lloguer. En segon lloc, donar facilitats per rehabilitar edificis vells que es destinin a habitatge de lloguer. I, en tercer lloc, implementar els incentius i controls adequats per aconseguir que habitatges que avui es destinen a lloguer vacacional i els habitatges buits tornin al mercat d’habitatge de lloguer.

Tenint en compte l’elevat grau de consens existent entre l’executiu i els cònsols al tomb d’aquestes mesures, el Govern s’ha compromès a entrar a tràmit parlamentari les modificacions legislatives pertinents en les properes setmanes, així com dur a terme els canvis reglamentaris que siguin necessaris.