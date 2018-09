Aquest divendres al matí, cap a les 8.25 hores, pocs minuts més tard del previst, ha aterrat a l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell el vol procedent de Marsella que inaugura l'operativa que viatges Regina durà a terme fins el proper 1 d’abril, els divendres i els diumenges a la ciutat francesa, Mallorca i Madrid.

Els passatgers formen part d'un Famtrip (viatge de familiarització) que té l'objectiu d'aconseguir que aquests professionals del turisme de Marsella coneguin millor el producte i la destinació, establint una relació més directa i personal, per tal que donin a conèixer l’atractiu singular de la Seu d’Urgell i els seus voltants als potencials turistes procedents d’aquesta zona del sud de França. La delegació marsellesa que visitarà la Seu d'Urgell està formada per representants d’agències de viatges, el president del comitè regional de 'randonée', membres d’una associació de Marsella que programa activitats i sortides per als seus membres i representants de l’Agència Catalana de Turisme a França. Aquest mateix divendres a la tarda tornen cap a Marsella.

En la primera jornada d'operacions, l'ocupació s'ha situat en el 80 per cent, amb 23 persones en la ruta que connecta amb Palma, 22 a la de Madrid i 13 en el viatge de tornada a Marsella que en el d'anada ha comptat amb la presència del gerent de viatges Regina, Albert Vinseiro.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, s'ha mostrat satisfet amb la posada en marxa de les noves rutes i ha dit que el pas fet per viatges Regina serveix per “demostrar que en aquest aeroport es pot volar”. També ha volgut destacar que malgrat les dificultats per operar vols comercials de manera regular fins que l'Estat espanyol homologui el sistema d'aproximació amb GPS “es poden fer coses com aquesta”.

Per la seva banda, el gerent de viatges Regina, Albert Vinseiro, ha explicat que la prova de vols comercials, que s'allarga quatre setmanes i es fa al març perquè hi ha més hores de llum, té sentit dur-la a terme ara perquè hi ha “més mercat receptiu de turistes d'hivern que d'estiu”. Tot i això, ha afegit que a l'estiu també pot funcionar amb persones del territori que vulguin anar de vacances a altres destinacions. Tenint en compte l'ocupació de les places disponibles per aquest cap de setmana, que s'ha aproximat al 70 per cent, Vinseiro ha afirmat que creuen que s'assolirà l'objectiu d'arribar a un 60 per cent de mitjana les tres setmanes vinents perquè les persones aficionades a l'esquí solen fer les reserves a darrera hora per garantir que podran gaudir d'una meteorologia favorable per practicar l'esport blanc.

Els vols estan operats per Twin Jets, que és una filial d'Air France. Aquest és el segon cop que viatges Regina organitza vols a l'aeroport, ja que a mitjans de juliol del 2015 es van posar en marxa onze operacions amb destinació a Madrid i Palma. Aquestes es van allargar durant un mes i van transportar a més de 300 passatgers.