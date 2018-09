Aquest dijous al vespre s'ha inaugurat, al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià, la tercera edició de la mostra d'art 'El Petit Format', que en aquesta ocasió aplega prop d'un centenar d'obres d'artistes amateurs d'arreu del Principat. La iniciativa prové de l'Escola d'Art de Sant Julià de Lòria, amb l'objectiu de crear un vincle vertebrador entre totes les escoles d'art andorranes i donar visibilitat a la tasca docent i artística que desenvolupen.

En 'El Petit Format' s'hi poden veure des de fotografies, talles de fusta o ceràmiques, fins al 'socarrat' (típic de València); amb diferents tècniques i estils, però amb un nexe d'unió: la dimensió del format. Les diverses peces porten el segell d'alumnes de les escoles de Sant Julià de Lòria, Ordino, Andorra la Vella, i La Massana i, també, d'artistes de Canillo. La responsable de l'escola laurediana, Úrsula Borja, ha dit en declaracions als mitjans que l'exposició és una mostra de treballs fets “amb il·lusió i amb amor per l'art”, de gent aficionada que van aprenent i endinsant-se en aquest món, sempre guiats pels professionals que treballen a les escoles.

El conseller de Finances i Administració del comú de Sant Julià de Lòria, Joan Gómez, ha estat l'encarregat d'obrir la mostra. I coincidint amb el Dia internacional de la dona, ha dedicat unes paraules a tot el col·lectiu femení, explicant que el 75% dels treballs de l'exposició són obra de dones. L'acte d'inauguració ha finalitzat amb una actuació musical de dos violinistes.

La mostra d'art 'El Petit Format' es podrà visitar fins el 8 d'abril. En paral·lel, el proper dimarts, 13 de març, es celebrarà a la Biblioteca Comunal Universitària una taula rodona per abordar el paper del petit format en l'art actual, des de diferents perspectives. L'acte estarà conduït per Carme Tintoré i reunirà diferents personalitats del món de la cultura i les arts d'Andorra, com Sergi Mas, Meri Blanco, l'artista Martín Blanco (seleccionat per a la biennal de Venècia) i el director del Museu Carmen Thyssen Andorra, Guillermo Cervera.