Sílvia Vidal és lluitadora, inconformista, valenta i esportista. I és dona. Trets que encaixen a la perfecció amb les reivindicacions del Dia internacional de la dona treballadora, que es commemora aquest 8 de març. Precisament per això, el Cicle de cinema de muntanya i de viatges ha escollit el documental sobre una de les seves aventures en la sessió que ha tingut lloc aquest dijous a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino. Un auditori que s'ha omplert per poder gaudir de la projecció i també del relat en primera persona de Vidal, present per donar més detalls d'una expedició a l'abast de pocs.

I és que Vidal, escaladora catalana, va estar 53 dies a una zona remota d'Alaska, dels quals disset els va passar vivint a una paret que es coneix amb el nom de Xanadu. Els altres 36 els va passar obrint camí, creuant rius, en unes dures condicions i transportant 150 quilos de menjar i material. Sense ràdio, ni GPS, ni telèfon, incomunicada i sola. Una avioneta la va deixar a la zona i van pactar que la vindria a buscar al cap de dos mesos.

Precisament el temps que va passar allunyada de la paret d'escalada és la part que recorda més dura de l'expedició. Per portar el material i menjar fins a la paret havia d'haver d'anar fent trajectes transportant 25 kilos a l'esquena. Entre anades i tornades, va acabar caminant 540 quilòmetres, ha narrat. També va haver de conviure amb tota mena d'animals salvatges.

Per tot plegat, va ser una aventura amb moltes anècdotes i moments visuals espectaculars, que va anar enregistrant i que ara s'han convertit en el documental 'Un pas més. Escalada en solitari a Alaska'. Combina vídeos amb fotografies de tota l'expedició en una natura salvatge on, tal com ella mateixa ha reconegut, va viure emocions contradictòries, positives i negatives (com dolors forts als genolls o la visita d'uns ossos, que va saber controlar). Vidal porta l'escalada a l'ADN i acostuma a fer les expedicions sense companyia, per poder, tal com ella defensa, experimentar la solitud bona i fer l'aventura més intensa. “De tant en tant tinc la necessitat d'anar sola”, i el canvi a fer-ho en grup “és total, no té res a veure encara que l'activitat sigui similar”, ha manifestat.

La projecció del documental de Sílvia Vidal s'emmarca en el Cicle de cinema de muntanya i de viatges que organitzen de manera conjunta els comuns de la Massana i d'Ordino. La propera sessió tindrà lloc dimecres, 21 de març, al Teatre de les Fontetes de la Massana. El Japó i el viatge que hi va fer Toni Arbonès en seran els protagonistes.