Coincidint amb el Dia internacional de la dona, Andimesa ha inaugurat el 'pop up store' de la firma Bobbi Brown Cosmetics, la línia exclusiva creada per la prestigiosa maquilladora nord-americana Bobbi Brown. Andimesa obre, d'aquesta manera, nova línia de negoci i amplia la seva xarxa de botigues, posant a l'abast de tothom el concepte exclusiu i innovador de la mítica maquilladora, amb presència a 73 països arreu del món.

L'acte inaugural del nou establiment ha tingut lloc aquest dijous, 8 de març, tot coincidint amb el Dia internacional de la dona. La inauguració ha comptat amb la presència de la directora general d'Andimesa, Mercè Carbonell; l'ambaixador de Bobbi Brown per Espanya, Portugal i Andorra, Rubén Acosta; la maquilladora de l’equip Bobbi Brown Pro, Silvia Gregorio; i la relacions públiques de Bobbi Brown per Espanya, Portugal i Andorra, Catalina de la Herrán. Bobbi Brown Cosmetics, ubicat a la Gala Perfumeries de l’avinguda Carlemany, 109 d’Escaldes-Engordany.

Fundada el 1991, Bobbi Brown Cosmetics va llançar la seva primera línia de llapis labials sota el nom de Bobbi Brown Essentials. Quatre anys després, el grup Estée Lauder va adquirir els drets de la marca i Brown va romandre en la direcció de l'empresa. El 2007, Bobbi Brown Cosmetics va obrir la seva primera botiga monomarca a Nova Jersey (els Estats Units) i el 2013 es va unir a Safilo per produir ulleres de sol. Bobbi Brown es caracteritza per la qualitat dels seus productes i pel fet de disposar de poques botigues situades en llocs estratègics. El 1990, Brown va treballar amb un químic per aconseguir deu tons naturals de pintallavis i van debutar un any després amb el nom de Bobbi Brown Essentials a Bergdorf Goodman. Aquests tons naturals són, segons l'ambaixador de Bobbi Brown per Espanya, Portugal i Andorra, Rubén Acosta, la clau de l'èxit “perquè la naturalitat és la base”.

Brown s'ha donat a conèixer per un estil de maquillatge amb tons moderats i naturals que, en paraules de la relacions publiques de Bobbi Brown per Espanya, Portugal i Andorra, Catalina de la Herrán, és el secret de la firma. "En comptes de cobrir les impureses, volem que les dones siguin elles mateixes". L'obertura del 'pop up store' ha estat valorat molt positivament per la directora general d'Andimesa, Mercè Carbonell, ja que "marcarà un abans i un després i ajudarà encara més a potenciar aquest eix comercial".