Malgrat que oficialment la data de tancament de la temporada d'hivern de Vallnord i de Grandvalira està marcada per al proper diumenge 8 d'abril (un cop ja finalitzada la Setmana Santa), a Arcalís els gruixos acumulats de neu a l'estació, per la important quantitat de nevades registrades aquest hivern, han permès que allargar-la uns dies més. Concretament, i segons han confirmat fonts de l'estació ordinenca, la previsió és tancar les instal·lacions el dimarts, 1 de maig, dia festiu, i que per tant pot portar un gran nombre de turistes al país.

D'aquesta manera, la temporada a Ordino Arcalís durarà més de tres setmanes del previst. Les instal·lacions no estaran al 100% obertes un cop passi la Setmana Santa, i el nombre de pistes operatives dependrà també de com evolucionin les acumulacions de neu. Serà, amb tot, una bona manera que els amants de l'esquí puguin gaudir-lo encara uns dies més, fins ben entrada la primavera.

Així mateix serà, també, la manera de començar a plasmar l'entrada de Saetde a Arcalís (a falta de tancar definitivament l'acord i sense que hi hagin hagut al·legacions a l'oferta presentada per Joan Viladomat), ja que s'està treballant per tal que els que tinguin el forfet de temporada de Grandvalira puguin utilitzar-lo també a l'estació ordinenca. En qualsevol cas, i tot i tenir el de Vallnord o el de Grandvalira, s'haurà de pagar un suplement per esquiar durants aquests dies no previstos inicialment.

Aquesta no és l'única acció a Vallnord que s'ha aplicat a conseqüència de les bones condicions de neu que tenen les pistes. A Pal Arinsal, i fins que acabi la temporada (aquí sí que no hi hauria canvis), els dissabtes l'horari s'ha allargat fins a les 18 hores.