Els bombers preveuen que entre aquest any i el que ve s’hagin de cobrir entre “cinc o set” vacants, amb la qual cosa es començarà a treballar en aquesta selecció, ja que tal com ha comentat el director, Joan Carles Recasens, és un “procés llarg” i la voluntat és que tan bon punt quedi una plaça vacant hi pugui haver ja una persona per cobrir aquell lloc de treball. De manera paral·lela, des del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior es continua treballant en el desplegament de la llei de bombers, un fet que el ministre, Xavier Espot, ha qualificat com a “repte important” i ha anunciat que alguns d’aquests reglaments ja estan molt avançats i que aviat es consensuaran amb els representants dels sindicats i els treballadors del cos.

D’aquesta manera, tal com ha manifestat Recasens durant la celebració del patró dels bombers, ara com ara hi ha dues places vacants i s’espera que durant l’any que ve hi pugui haver entre quatre o cinc efectius que es jubilin. Amb aquesta previsió, es vol fer una convocatòria per cobrir aquestes places amb antel·lació. Tant Recasens com Espot han recordat que és un procés llarg, ja que la formació pot durar entre tres o sis mesos i que és també costós, per la compra de material associat que cal fer. Això fa que fins que no hi ha unes quantes places a cobrir no s’opti fer la convocatòria, ja que tal com ha remarcat Recasens es vol que la formació sigui “de qualitat” i per a només dues persones és “gairebé inviable”. De fet, ha conclòs que quan hi ha més candidats, aquesta formació és més enriquidora per a ells. Espot ha manifestat que el pressupost ja preveu que es puguin cobrir les places dels cossos especials i que, per tant, si hi ha necessitat es podrà fer un concurs per a la provisió de places. Ha remarcat que la xifra actual d’efectius és “adequada, correcta” però també ha afegit que no es pot “permetre reduir” aquest volum, per la qual cosa s’ha compromès a cobrir les vacants que es produeixin. En la cobertura d’aquestes places s’espera que hi pugui haver candidatures femenines, tal com ha desitjat Espot, que ha recordat que ja hi ha tres dones que integren el cos. Creu que les condicions per a la provisió de les places per part de dones ja es donen ja que es garanteix “que es pugui fer amb igualtat de drets” i ha afegit que potser el que cal és una major “conscienciació, un canvi de xip” perquè les nenes vegin la necessitat d’aquesta presència femenina en el cos. De fet, ho ha defensat afegint que això “enriqueix el cos” i és un reflex de la societat, on la meitat de la població són dones. De la seva banda, el director del cos ha defensat la “bona feina” que fan les tres dones que ara com ara són bomberes. Són 3 front 116 homes.

Pel que fa als reglaments que despleguen la llei, Espot ha destacat que es va tirar endavant ja el de la jornada i l’horari, que preocupava els integrants del cos i que ara es treballa en el d’accés, la carrera professional, el comitè mèdic i el dels dies compensatoris i que aviat es consensuaran amb els actors implicats.

Un altres dels objectius per a aquest any, tal com ha detallat Recasens, és construir una nova cotxera per als vehicles, amb capacitat per a sis camions. D’aquesta manera, quedarien cobertes les necessitats pel que fa a l’estacionament del parc mòbil durant els pròxims “quinze o vint anys”. Aquesta nova cotxera es construirà tot just al davant de la caserna.

En els seus discursos amb motiu de la diada de Sant Joan de Déu, tant Espot com el cap de Govern, Toni Martí, han destacat la valoració que fa la societat de la tasca dels bombers, i el cap de Govern ha afegit que representen “els valors més preuats de la societat andorrana: la solidaritat, l’ajuda i la proximitat”.