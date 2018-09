Tot i que s'ha avançat molt els darrers anys, encara queda molt treball per fer per aconseguir eliminar el masclisme de la societat. Aquesta seria la principal conclusió de la conversa oberta que han mantingut, aquest dijous al matí, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la consellera d'Educació espanyola, Yolanda Varela, al col·legi María Moliner. Les dues representants polítiques hi han assistit convidades pel centre educatiu, en motiu de la jornada que han organitzat a favor de la igualtat de gènere, coincidint amb el Dia internacional de la dona.

Marsol i Varela han respost les preguntes dels estudiants, que s'han interessat per la seva experiència de ser dones i ocupar un càrrec a les institucions. Totes dues s'han sorprès en positiu de com havien treballat les qüestions i de la participació dels joves que han assistit a la trobada, que s'ha desenvolupat en un ambient distès. Tant la cònsol com la consellera han estat d'acord que el masclisme encara és ben present a la societat actual i que s'ha de treballar a partir de l'educació (a l'escola, a la família i a la societat) per aconseguir revertir-ho. “És el principi a través del qual hem canviat i hem de seguir canviant”, ha dit Yolanda Varela, que ha manifestat que “les nostres mares no reconeixerien els avanços que hem fet la nostra generació”. Ara bé, Varela ha insistit que queda molta feina per fer, especialment en l'àmbit de la violència de gènere. Conxita Marsol, per la seva banda, ha destacat que, tot i que costi, “anem evolucionant i segur que evolucionarem en positiu”.

Un dels aspectes que ha remarcat la cònsol major d'Andorra la Vella durant la seva conversa amb la consellera d'Educació espanyola és que no comparteix el fet que una dona ocupi una determinada posició política pel fet de ser dona, per exemple en una llista electoral. “Jo vull que em posin en una llista per capacitats, per coneixement, per experiència, per formació”, ha insistit Conxita Marsol, que també ha recordat que al comú d'Andorra la Vella, de la llista del seu partit van sortir escollits quatre homes i quatre dones. “El que realment s'hauria d'aconseguir és arribar a aquesta igualtat de manera natural”, ha dit Marsol, que preguntada per les últimes estadístiques de la bretxa salarial, que la situen al voltant del 23%, ha apuntat que “s'ha de corregir”. La cònsol recorda que el problema està en els càrrecs directius i de responsabilitat, ocupats encara per homes majoritàriament. “Jo animo les dones que s'impliquin, perquè estan perfectament capacitades”, ha insistit Conxita Marsol, que ha manifestat que avui en dia és possible compaginar vida laboral i familiar, ja que hi ha molts més mitjans i més col·laboració i educació, tot i que ha reconegut que a les dones “ens costa més renunciar a algunes coses” que no pas als homes.

L'Anisa Takhtouka ha estat una de les estudiants que ha fet les preguntes a Marsol i Varela i ha coincidit amb elles que encara queda molt treball per fer per aconseguir una societat més igualitària. Takhtouka ha comentat que “hem intentat conscienciar que realment hem de donar importància al paper de la dona als càrrecs polítics, que no hem de rebaixar-lo”. Durant la conversa s'ha parlat, entre altres coses, de la repercussió positiva del feminisme per aconseguir més igualtat de gènere, del fet que cada cop més dones ocupin càrrecs que per tradició o prejudicis han estat ocupats tradicionalment per homes (com ara policia, soldat, àrbitre…), i també del fet que no hauria d'existir el Dia internacional de la dona, ja que voldria dir que s'hauria arribat a la igual entre homes i dones en tots els aspectes.

Abans de començar la conversa, una professora del col·legi María Moliner ha mostrat a Conxita Marsol i a Yolanda Varela el calendari que han elaborat per aquest 2018, sota el títol 'María Moliner, en femení', protagonitzat íntegrament per dones, escollides pels alumnes del centre. La jornada d'aquest 8 de març al col·legi Maria Moliner s'ha completat amb la taula rodona 'Existeixen els treballs d'homes'', protagonitzada per Rosa Maria Salas, conserge; Marta San Juan, futbolista i àrbitre; Meritxell García, funcionària de presons, i Alba Ruiz, policia, que han debatut sobre la seva experiència en professions que tradicionalment han estat exercides per homes.