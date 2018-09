Demòcrates per Andorra ha emès un comunicat a través del qual palesa la seva adhesió a la commemoració del Dia internacional de la dona que Nacions Unides dedica aquest any als drets de les dones al món rural. Des de la formació destaquen la seva voluntat de “vetllar perquè l’acció política a favor de la igualtat sigui prioritària en totes les àrees: la salut, el benestar, el món laboral, la cultura i l’educació” i perquè es tradueixi en mesures efectives, i com a exemple posen “les que ja s’han anat realitzant en l’àmbit de la violència de gènere, o les que s’estan començant a abordar a favor de la igualtat salarial”. En aquest darrer aspecte posen en relleu que per a DA és un “objectiu que esdevindrà prioritari” en la seva acció política.

Des de la formació també es defensen els “notables avenços” que creuen que el país ha experimentat pel que fa a la igualtat a través de les polítiques implementades des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. Manifesten ser “conscients que la igualtat entre les persones és un objectiu col·lectiu prioritari que requereix d’un esforç continuat per tal de combatre tots aquells elements i situacions que generen injustícia i desigualtat”.

També destaquen l’aposta per la implementació dels aspectes recollits al Llibre Blanc de la Igualtat i el desenvolupament del marc legislatiu “que permeti combatre les situacions de desigualtat”. I conclouen explicitant el seu suport a “totes aquelles accions i iniciatives que treballin en la línia d’avançar plegats cap a la societat igualitària i justa”. En aquest sentit, destaquen que estan a disposició per canalitzar aquestes possibles accions “per a la seva anàlisi i implementació en el marc d’un debat sobre els drets socials, culturals, econòmics i laborals de les persones”.