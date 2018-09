El comú d’Andorra la Vella ha aprovat aquest dimecres adjudicar treballs per embellir l’avinguda d’Enclar en el tram comprès entre l’encreuament del carrer Prat Salit i el final de la Borda Mateu, on ara com ara s’estan duent a terme les obres de la separativa d’aigües. El fet que la corporació comunal hagi arribat a un acord per a una cessió de terreny d’un particular permetrà fer-hi millores respecte del projecte inicial, i, d’aquesta manera, es guanyarà un metre d’amplada per la banda dreta i quatre per l’esquerra, la qual cosa permetrà ampliar voravies, fer-hi un carril bici i una zona enjardinada.

Els treballs que s’han adjudicat aquest dimecres per valor de 392.000 euros els farà la mateixa empresa que ja està treballant a la zona, concretament fent els treballs del desguàs de les aigües pluvials.

Gràcies a aquesta cessió de terreny, aquest tram comptarà amb vuit metres d’amplada per fer-hi les voreres, el carril bici, la mitjana enjardinada i un nou enllumenat. Els treballs han d’estar finalitzats a finals de juliol. Majoria i oposició han votat favorablement a aquesta contractació directa.