El ministre Jordi Cinca ha anunciat aquest dimecres que el Govern presentarà un recurs d'incident de nul·litat contra la sentència del Tribunal Superior de declarar nul el concurs per fer fixes vint mestres eventuals. Així ho ha anunciat el ministre Jordi Cinca en la roda de premsa posterior a la sessió setmanal del consell de ministres. L'executiu entén que els elements expressats pel tribunal no s'ajusten al que realment s'ha produït.

Segons Cinca, com preveu el reglament el comitè de selecció pot delegar part del procés en personal especialitzat si el perfil dels candidats així ho requereix. El tribunal recull en la seva sentència que no es va fer un acte que interpreta necessari com és deixar constància de la delegació per escrit i que, per tant, s'ha vulnerat el procediment. Pel Govern, però, no haver fet la delegació per escrit no altera el resultat del concurs. Cinca ha dit que els mestres que van guanyar el concurs no han de patir pels seus llocs de treball i que, a partir d'ara, en els concursos que s'impulsin des de la funció pública s'haurà de tenir en compte la resolució jurídica de la notificació per escrit. El concurs forma part del procés per anar regulritzant places d'eventuals.

El Suprem va donar la raó a un professor d'anglès que va impugnar la resolució del comitè tècnic de selecció per a la provisió de places del cos especial d'ensenyament, que el va declarar no apte a la prova professional escrita. La sentència, a més de provocar el neguit entre els escollits, va donar peu a les crítiques a l'executiu d'aquest dimarts del conseller general socialdemòcrata, Víctor Naudi. “És una mostra més de la política del Govern de no fer bé les coses. Treu edictes que no estan prou elaborats i que s'acaben judicialitzant. Això hauria de servir de toc d'alerta perquè les coses es facin millor a partir d'ara”.

D’altra banda, Cinca també ha anunciat que recorreran la sentència dal Tribunal de Batlles, que dona la raó a Francesc Robert en considerar que la seva destitució com a director de RTVA “és contrària a l’ordenament jurídic”.