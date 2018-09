La campanya, que va tenir lloc del 6 al 16 de febrer amb motiu del Dia mundial contra el càncer (que es va commemorar el 4 de febrer passat) i el Dia internacional del càncer infantil (que va tenir lloc el dia 15), ha aconseguit recaptar un total de 994 euros. Concretament, s’han recollit 900 euros per la venda de productes de ‘La Roche Posay’ en totes les farmàcies del Grup Galeno, i un total de 94 euros per la venda de crispetes solidàries que Cinemes illa va posar a disposició dels clients de Farmàcia Galeno d’illa Carlemany al preu d’un euro per cada capsa durant una tarda sencera.

Aquesta campanya és una altra de les accions que se suma al grapat de col·laboracions que Galeno organitza anualment en benefici d’Assandca, tot i que és la primera vegada que s’aconsegueix recaptar una xifra tan alta. “Estem molt satisfets per la recaptació obtinguda i estem convençuts que aquesta conscienciació i col·laboració creixerà en properes accions, que de ben segur anirem realitzant al llarg de tot aquest any”, ha explicat la responsable de comunicació del Grup Galeno, Patricia Sánchez, que ha fet entrega aquest dimecres a Assandca de la quantitat obtinguda conjuntament amb el sotsdirector de Cinemes illa, Francesc Ponce.

En aquest sentit, el president d’Assandca, Josep Saravia, ha mostrat també la seva satisfacció per la quantitat obtinguda, “ja que mai havíem aconseguit arribar a aquesta xifra amb una sola acció”, i ha agraït a totes les persones que “han volgut posar el seu gra de sorra per col·laborar amb l’associació”.

Galeno ha destinat en aquesta ocasió un euro a Assandca per la venda de cada producte de la marca ‘La Roche Posay’, una marca francesa que es comercialitza des de fa anys a Farmàcia Galeno. “En aquesta ocasió –explica Sánchez– hem optat per un laboratori especialitzat en productes de bellesa adaptats a tot tipus de pell, per tant sabíem que arribaria a molta més gent. Des de la marca vam tenir molt bona acceptació també des de l’inici, ja que ells també participen en moltes accions solidàries d’aquest tipus”.

Cinemes illa Carlemany s’ha volgut sumar enguany per primera vegada a aquesta campanya de col·laboració. Ponce ha volgut remarcar el valor d’iniciatives d’aquest tipus i no ha descartat la participació de les sales de cinema en pròximes campanyes solidàries.