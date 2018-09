Aquest dissabte 10 de març, a partir de les 11.30 hores i a la planta baixa, torna el Cheese Day a illa Carlemany. Una jornada sencera dedicada al món del formatge en una segona edició de la mà novament de la formatgeria La Antigua de Fuentesaúco (Zamora), dedicada a l'elaboració artesanal de formatges amb llet crua d'ovella.

La jornada s'encetarà amb un taller molt didàctic destinat als infants, 'La Antigua Educa', on aprendran a elaborar formatge. Aquest taller va néixer de la mà de la Fundació General de la Universitat de Salamanca amb l'objectiu d'apropar la cultura i tradició als més petits, i ja s'ha portat a més de cent escoles de tot Espanya. El taller s'allargarà fins a les 12.30 hores i les places són limitades; per això, cal recordar a tots els pares interessats que els seus fills gaudeixen d'aquesta experiència única que poden fer les seves reserves trucant al 80 47 47.

Per al públic adult, el taller 'No te cortes' els donarà, a partir de les 18 hores, consells i recomanacions de com tractar els diversos tipus de formatges i de com tallar-los, ja que el tall també pot condicionar el seu sabor. En aquest cas, no cal inscripció prèvia.

Serà un dissabte perquè petits i grans s'endinsin en el món del formatge amb un dels plats forts de la jornada: un 'showcooking', on es podrà descobrir la mar de tapes amb formatge que es poden arribar a fer, així com també com cuinar-lo, com menjar-lo, quina és la mida perfecta dels talls, etcètera. Sempre, de la mà dels experts en la matèria, com els xefs locals Andrés Riestra, xef corporatiu d'Alma Gastrònoma, i Rodrigo Martínez, xef executiu de Prestigi Hotels, i del xef espanyol Helio Flores, del Laboratorio Gastronómico Los Álamos. Serà al migdia, a les 13 hores, hora perfecta també per a 'La Mesa de La Antigua', una degustació amb tots els formatges d'ovella de la casa oberta a tots els visitants del centre comercial, que es repetirà havent dinat i durant tota la jornada.

Precisament, a la tarda a partir de les 19 hores, l'originalitat sorprendrà els visitants amb el 'Coctel & Cheese', en què els experts del món del formatge mostraran als assistents com elaborar còctels amb els formatges com a protagonistes, o com fer els còctels que millor combinen amb els formatges. Una jornada que enguany s'amplia també amb la presència d''influencers gastronòmics', que tindran el seu espai de trobada amb els experts formatgers.