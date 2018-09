El Grup Andbank ha anunciat que ha reforçat els seus òrgans de direcció amb la incorporació de dues directives de prestigi reconegut en dues de les seves filials europees. Es tracta de Dagmar Valcárcel, que prové de Barclays Bank PLC a Londres i que es converteix en presidenta del consell d'administració d'Andbank Asset Management Luxembourg; i de Isabela Pérez Nivela, que és advocada de l'Estat i que s'incorpora com a consellera independent d'Andbank Wealth Management España. Amb aquestes incorporacions, l'entitat bancària continua reforçant el seu compromís amb la incorporació de talent i professionals de primer nivell, així com també el compromís amb els estàndards internacionals de les Nacions Unides en matèria d'igualtat de gènere en l'àmbit laboral.

La nova presidenta del consell d'administració de la societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva d'Andbank Luxembourg, Dagmar Valcárcel, té més de vint anys d'experiència financera i de gestió de riscs a Europa i l'Orient Mitjà. Actualment, Valcárcel també és membre del consell d'administració d'Amedes Holding GmbH, entitat de serveis mèdics alemanya. A més, ha estat membre no executiu del consell general d'Hellenic Financial Stability Fund i presidenta del consell d'administració de Barclays Vida y Pensiones, Compañía de Seguros, S.A.U.

Pel que fa a Isabela Pérez Nivela, s'incorpora a Andbank com a consellera independent amb una dilatada experiència tant en l'àmbit de negoci com de bon govern corporatiu, control i gestió de riscs. Actualment, Pérez Nivela és secretària consellera de Coca-Cola European Partners Iberia i ocupa la direcció legal, de compliment i riscs d'aquesta unitat, alhora que és la responsable legal de l'Àrea d'Estratègia Corporativa i Comercial de tot el grup europeu. A més, és advocada de l'Estat, on ha exercit diversos càrrecs en aquesta administració, entre els que destaquen la prefectura adjunta del servei jurídic de l'Agència Tributària de Catalunya i la prefectura de l'advocacia de l'Estat d'aquesta comunitat. El 2016 també va ser escollida entre els cinc millors advocats d'M&A d'Europa, per l'European Counsel Awards.

El director general del Grup Andbank, Ricard Tubau, ha explicat en un comunicat que “poder comptar amb professionals de primeríssim nivell com Dagmar Valcárcel i Isabela Pérez Nivela, amb àmplia experiència tant en l'àmbit de l'empresa privada com en matèria legal i reguladora, ens permetrà mantenir la màxima exigència quant als estàndards jurídics, normatius i de govern corporatiu, sempre amb el compromís d'oferir la millor qualitat als nostres clients”.