El servei de Joventut del comú d’Andorra la Vella organitza, per tercer any consecutiu, un cicle de xerrades adreçades a aquells joves que busquin feina per a l’estiu. La corporació informa que enguany s’han programat dues sessions: el 8 i el 22 de març a la Central. A la xerrada d’aquest dijous els joves podran conèixer les ofertes laborals que s’ofereixen des de l’àrea de Museus del ministeri de Cultura i des del comú d’Andorra la Vella (edictes d’estiu per monitors esportius i de lleure). Precisament, aquest dimecres el BOPA publica un edicte per a la contractació de quinze monitors per a les activitats dels espais de lleure.

Les xerrades s’iniciaran a les 18 hores i aniran a càrrec d'Eduard Tarrés, del ministeri de Cultura; i, per part del comú d’Andorra la Vella, Josep Tudó, cap d’àrea d’activitats esportives i de lleure, i Olga López, cap de servei a la infància.