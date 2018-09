“És cert que el termini de quatre mesos és just, però es pot fer. Tots hi hem de treballar a fons, i és viable si tots anem coordinats: els constructors, la direcció facultativa, els comerciants, els responsables de trànsit, etcètera. Si treballem conjuntament ho podem fer, l’avantatge és que molestarem menys als comerciants i als vianants”, ha afirmat aquest dimarts a l'ANA el doctor en enginyeria industrial Jordi Llovera, d'Enginesa, l'empresa que ha redactat el projecte d'embelliment de l'avinguda Meritxell.

En el concurs públic per adjudicar els treballs, que s'executaran en quatre trams alhora, només s'hi van presentar tres empreses, per tant, queda un tram per adjudicar. En la sessió de consell de comú d'Andorra la Vella d'aquest dimecres, està previst adjudicar un tram a cadascuna de les tres empreses i convocar de nou les constructores en un concurs, amb modalitat d'urgència, per al tram pendent. L'argumentació d'algunes empreses per no optar a la licitació dels trams de Meritxell ha estat que el termini de quatre mesos no es podrà assumir i, a més, hauran de pagar una multa si s'endarrereixen en l'entrega de l'obra. Llovera ha insistit que quatre mesos són suficients si s'actua amb coordinació.

Per a l'enginyer, tècnicament no hi ha cap complicació ja que l'obra és superficial, no cal obrir la calçada perquè la galeria de serveis és bastant nova, i ha vaticinat que “el principal problema serà el trànsit, perquè haurem de tancar-lo, i això farà que es compliqui la circulació a la parròquia, ja que no té molts carrers per desviar el trànsit, i fins que la gent no s’acostumi a passar pels nous carrers, que serà d’aquí fins a l’agost, es complicarà la mobilitat”.

Llovera ha recordat que el principal canvi en la fesomia de Meritxell es notarà al tram comprès entre la plaça de la Rotonda i el carrer de la Unió, ja que esdevindrà una via més agradable per passejar: “El que hem intentat fer amb tots els trams és una ciutat més humana. El carrer és per la gent que compra i va de pressa, i com menys coses hi hagi al mig millor, però també hi ha gent que vol passejar, seure, relaxar-se…”. Per complir els dos propòsits, el carrer s'alliberarà de mobiliari urbà i als encreuaments i espais més amplis s'habilitaran les àrees verdes i de descans.