El membre de Bulgària del grup EFTA, Boyan Natan, com a representant del país que ostenta la presidència de torn de la Unió Europea, ha assegurat aquest dimarts a la tarda que, després de les diferents presentacions en què s'ha donat a conèixer la societat i l'economia andorranes, “som encara més optimistes de cara a la finalització de l'acord d'associació”, perquè veuen que Andorra “comparteix els mateixos valors que la UE” i que està “en el bon camí en relació al procés de transformació del país”. Així, Natan considera que la negociació es podrà tancar abans que s'acabi l'actual període legislatiu europeu, és a dir, “a principis de l'any que ve com a molt tard”. Està previst que les eleccions europees se celebrin a finals de maig del 2019.

Pel que fa al manteniment de les línies vermelles fixades per Andorra, com pot ser mantenir el tabac fora de la unió duanera durant el màxim de temps, Natan ha assegurat que es guien pel principi de considerar totes les especificitats de cadascuna de les parts, perquè “la voluntat no és causar cap mal en el desenvolupament ni en l'economia del país, sinó ajudar-vos per poder diversificar-la, i per beneficiar el mercat interior”. En aquest sentit, el representant búlgar ha assegurat que Andorra no suposa cap tipus d'amenaça per al mercat europeu i que, a més, serà positiu per al Principat, ja que podrà formar part del procés de presa de decisions sobre aquest gran espai econòmic. A més, ha afegit que la UE tracta Andorra amb igualtat, tot i la gran diferència de dimensions, de manera que “els drets i deures de totes les parts són respectats”.

De la seva banda, la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, s'ha mostrat convençuda de la utilitat de la visita del grup EFTA, que agrupa els representants tant dels estats membres com de les institucions de la UE encarregats de fer el seguiment de l'acord d'associació, tenint en compte que no és el mateix explicar la realitat d'Andorra a Brussel·les que veure-ho de primera mà. Ubach ha reconegut que durant aquest dimarts els estats membres no han donat a conèixer la seva posició, perquè Andorra amb qui negocia és amb la Comissió Europea, però ha recordat que la majoria de països, com Espanya, França o Itàlia ja han mostrat el seu suport a Andorra.

Pel que fa a la propera sessió de negociació, en què Andorra haurà de presentar una proposta per endurir les mesures per lluitar contra el contraban de tabac i evitar així qualsevol plantejament que afecti a la fiscalitat del país, encara no té data fixada però està previst que sigui aquest mateix mes de març. En aquest sentit, la ministra ha reiterat que es tracta d'un acord econòmic per ajudar el desenvolupament d'Andorra de cara al futur i que, per tant, les qüestions de fiscalitat no hi tenen cabuda.