L'ocupació hotelera del mes de febrer ha estat del 84,5%, cosa que suposa un augment del 0,12% respecte al mateix mes de l'any anterior. En els dos primers mesos del 2018 l'ocupació és del 81,11%. Aquestes són dades que ha facilitat aquest dimarts la Unió Hotelera. El febrer és un mes tradicionalment bo per les anomenades setmanes blanques i per la festa de Carnaval.

Però el que cal destacar per sobre de tot d’aquesta dada és que és la més bona des de fa 86 mesos, més de set anys. Hi ha diferents elements que han fet que s’hagi registrat aquesta dada tan positiva. D’una banda, que s’ha donat un Carnaval molt bo, amb una ocupació que ha fregat el 100% i que, a més, tots els caps de setmana del mes de febrer s’han omplert els hotels. I no només això, sinó que l’ocupació ha estat també molt important entre setmana.

La millora de l’economia espanyola, un dels principals mercats per a Andorra, juntament amb la recuperació del mercat rus, xifrat entre un 15% o un 20% respecte de l’any anterior, i els esforços que s’estan fent tant des del sector públic com del privat per a la promoció han estat factors clau, juntament amb les vacances de febrer a França. L'únic punt negatiu és que el mal temps, amb el tancament alguns dies de l'accés amb França, ha impedit potser que la xifra d'ocupació fos encara superior.

L'ocupació hotelera ha anat els dos darrers mesos a l'alça, cosa que confirma la recuperació del sector després d'un mes de desembre a la baixa. El president de la Unió Hotelera, Manel Ara, ha explicat que, a banda de l'ocupació, “també cal tenir en compte que els preus de les habitacions han augmentat un 10%”. Ara deixarà el 12 d'abril la presidència de la Unió Hotelera en l'assemblea general que escollirà el seu succesor.