L’Esbart Valls del Nord proposa de nou l’espectacle 'Aparences' i el consolida amb la incorporació de tres danses noves. El projecte adquireix d’aquesta manera un disseny de gran format amb dotze danses que giren al voltant de les trementinaires i els contrabandistes. L’espectacle es presentarà al públic aquest pròxim dissabte, 10 de març, a les 19 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra i tindrà una durada de setanta minuts. La funció tindrà caràcter solidari en la lluita contra el càncer, i per aquest motiu es cobrarà una entrada de 5 euros, import que es destinarà íntegre a l’Associació andorrana contra el càncer (Assandca).

Una de les novetats destacades d’enguany són les dues peces musicals inèdites creades pel compositor del país Jordi Barceló, 'Llamp de flors' i 'Enjòlits', la segona de les quals ha estat coreografiada pel ballarí professional i director de l’Esbart Rubí, Jordi Rubio. També s’inclou música de l’Orquestra del foc i de l’aigua, R.O.T., Muscat, Brifània, la Cobla Catalana dels Sons Essencials, Lluís Parisé i Guillem Tudó, entre altres.

El fil conductor de l’espectacle el protagonitzen personatges idiosincràtics del país, tals com els contrabandistes i les trementinaires/remeieres. El pas del temps i les estacions vertebren l’evolució de la història. Mitjançant l’execució de les danses, l’espectador hi podrà retrobar una evocació d'elements de la història i la cultura popular del país, així com un petit homenatge a les dones de la terra i a les padrines. Aquestes dones de muntanya, carregades de fermesa i coratge, ens faran endinsar per les muntanyes i rememorar travesses per la vall de Sorteny, on ens creuem amb contrabandistes i bruixes, i per la vall de Setúria, on la justícia rastreja traces de contrabandistes.

‘Aparences’ vol representar la dualitat dels personatges. La bruixa, popularment titllada de malvada, busca en realitat una herba remeiera per salvar vides; i els homes que encarnen l'ordre i la justícia per fer complir la llei persegueixen aquells que fan contraban com a activitat per a la seva subsistència. A ‘Aparences’ res és el que sembla, tot depèn del punt de vista com es miri.