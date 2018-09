El 'Financial Times' ha reconegut el Full-Time MBA d’ESADE com el millor d'Espanya i d'Europa per a dones professionals, en el nou rànquing 'Top 50 MBA for Women', elaborat a partir dels resultats sobre diversitat de gènere del seu rànquing de Global MBA. A aquesta onzena posició a escala mundial, hi han contribuït especialment l'increment salarial de les graduades (3r d'Europa), el desenvolupament de la carrera professional (4t d'Europa i 10è del món) i la mobilitat internacional (10è del món). A més, el rotatiu britànic també ha reconegut l'excel·lència acadèmica del programa, en considerar-lo el tercer millor del món en percentatge de professores al claustre.

Per Eugènia Bieto, directora general d’ESADE, aquest nou rànquing del 'Financial Times' és un reconeixement important a la labor que les escoles de negocis han fet als darrers anys en matèria de diversitat de gènere: “Per bé que els temps estan canviant, la societat en general no ha avançat prou pel que fa a l'accés de les dones a llocs de responsabilitat en igualtat de condicions”. I “encara que les dones són majoria en els graus universitaris”, ha afegit, “el percentatge d'alumnes que decideixen cursar un MBA o qualsevol altre programa directiu continua essent molt baix”. I ha conclòs: “Convido les dones a fer el pas i demostrar que estan preparades per exercir càrrecs d'alta responsabilitat”, ha afirmat.

Tanmateix, en el cas d’ESADE, aquesta bretxa es va reduint: actualment, el 32% dels participants del Full-Time MBA i el 40% dels de l’Executive MBA són dones, i l’escola impulsa nombrosos projectes per fomentar la igualtat de gènere, tant a dins com a fora de les aules. Entre ells, cal destacar la participació d’ESADE com a partner acadèmic de Promociona, una iniciativa promoguda i desenvolupada per l'Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats i la CEOE, amb l’objectiu de reforçar les competències i les habilitats per al lideratge de les seves participants, i que ja han cursat més de 400 dones.

Per Helene Nordgreen, MBA i directora del Women in Business Club d’ESADE, “el futur de les dones en els negocis no té límits”. I ha recordat que l’MBA els proporciona avantatges competitius i els dóna visibilitat en la seva carrera professional i accés a les millors empreses. Concretament, ha destacat de l’MBA d’ESADE “l'èmfasi en el treball en equip i l'esperit de col·laboració, la combinació de diferents metodologies d'ensenyament i la dimensió reduïda de les classes”.

Pel que fa a la de recerca i al debat social, cal destacar la publicació, aquest curs, de la segona edició de l’ESADE Gender Monitor, una enquesta sobre l’equitat de gènere a les empreses, centrada en aquesta ocasió en la importància de les xarxes professionals per al desenvolupament de la carrera directiva de la dona, i la presentació de l'anàlisi Inversió amb una perspectiva de gènere, elaborada per l'Institut d'Innovació Social d’ESADE amb l’objectiu d’analitzar les fórmules de finançament de les empreses socials creades per dones a Europa.

A més, ESADE s'ha adherit al protocol #DóndeEstánEllas, amb el qual el Parlament Europeu vol promoure la igualtat de gènere en els actes públics. La iniciativa, que engloba diferents 'think tanks', institucions, associacions i organitzacions de la societat civil, entre les quals ESADE és l'única escola de negocis, té com a objectius principals animar les dones del nostre entorn a participar en debats públics, conferències i actes de comunicació, i visibilitzar el seu paper i la seva contribució al progrés de la Unió Europea. A més, l’any 2016 ESADE es va adherir a la plataforma #HeForShe, una iniciativa impulsada per l'actual ex-secretari general de les Nacions Unides Ban Ki-moon, que té com a objectiu impulsar la presència de la dona en diferents àmbits de la societat.