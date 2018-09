IoT Solutions World Congress (IoTSWC) busca els 10 projectes més innovadors de l'any en els àmbits de l'Internet industrial, el 'blockchain' i la intel·ligència artificial que s'inclouran en l'àrea de 'testbeds' (bancs de proves) de l'esdeveniment que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona. IoTSWC, en col·laboració amb l'Industrial Internet Consortium (IIC), ha llançat una convocatòria, el termini d'inscripció de la qual finalitza l'11 de juny, entre les empreses i entitats de tot el món que estan treballant amb aquestes tecnologies per seleccionar les propostes més disruptives i mostrar-les en acció davant més de 14.000 visitants.

Els bancs de proves són plataformes d'experimentació dissenyades per mostrar en directe el funcionament de solucions reals del IoT industrial d'una manera visual, dinàmica i tangible. Com a novetat aquest any l'àrea de 'testbeds' incorporarà també propostes que mostren la convergència i l'estreta col·laboració del IoT amb el 'blockchain' i la intel·ligència artificial.

En la passada edició de IoTSWC, a l'àrea de 'testbeds' es va poder veure en funcionament ascensors, vaixells, drons i sistemes de reg connectats via IoT per facilitar el manteniment i la gestió remota, així com robots que inspeccionaven transformadors plens d'oli en les plataformes petrolíferes i sistemes per prevenir gelades en camps de fruiters, entre altres.

Aquest 2018 l'esdeveniment preveu reunir més de 300 empreses proveïdores de IoT a través de les seves centrals mundials, entre elles companyies líders de tecnologies de la informació, desenvolupadors de plataformes de programari, fabricadors de maquinària, empreses de seguretat, operadores de serveis i de telecomunicacions i signatures d'automatització industrial.

A més, participaran més de 250 experts mundials en aquesta tecnologia i representants de la indústria per abordar l'impacte de les solucions IoT en diferents entorns, així com la seva relació amb el 'blockchain' i la intel·ligència artificial.