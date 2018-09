L'especialista digital Marc Lite assegura que Andorra és un mercat amb molta potència en el marc del comerç electrònic i un lloc perquè s'hi estableixin empreses d'aquest sector. “Té una potencialitat que no s'ha explotat del tot i marques punteres de diverses categories competint en l'àmbit digital”. Durant la ponència ha explicat que “avui en dia, a l'hora de comprar, a ningú li importa d'on ve un paquet”. Lite ha destacat que Andorra té un impost sobre el valor afegit –l'IGI– menor que el d'Espanya i que això també és un incentiu.

Lite ha ofert a l’Espai d’Innovació d’Andorra la conferència ‘Branding en el context digital (Eines per gestionar la marca a l'era de la informació)'. Aquest acte s’emmarca dins del recent acord de col·laboració entre Actua i Barcelona Tech City. La xerrada ha estat adreçada principalment a empresaris i impulsors d’empreses emergents. Marc Lite ha centrat el seu discurs, davant d'una sala plena, en com gestionar la marca des d'una 'startup' (empresa emergent) i també en l'entorn digital i 'social media'.

El 'branding' és un anglicisme emprat en màrqueting que fa referència al procés de fer i construir una marca (en anglès, 'brand equity') mitjançant l'administració estratègica del conjunt total d'actius vinculats en forma directa o indirecta al nom i o al símbol (logotip) que identifiquen la marca influint en el valor de la marca, tant per al client com per a l'empresa propietària. El panorama social i econòmic ha canviat profundament i ara s'ajunta el procés de construcció d'una marca amb el màrqueting digital.

Lite ha obviat les grans marques però ha posat exemples de com algunes plataformes van començar de zero per arribar al cim com en el cas d'Airbnb. Tot va començar, segons ha recordat el conferenciant, quan els fundadors d'Airbnb van posar uns matalassos al saló de casa seva per poder allotjar uns congressistes que anaven a una convenció republicana als Estats Units. Ara la comunitat d'Airbnb ja és global i compta amb milions d'usuaris a tot el món.

Durant la conferència, Lite ha fet esment a que l'era digital implica canvis de mentalitat. Fa alguns anys les marques controlaven en gran manera els missatges que circulaven sobre elles al mercat, de forma vertical i molt unidireccional. Aquesta manera de veure les coses ja no serveix, els mercats són converses, recomanacions i Internet es configura en un espai global entre persones que comparteixen interessos especials i concrets. Moltes empreses es preguntaran per què canviar, sobretot si això comporta canvis estructurals en la seva política de comunicació: personal que dediqui part del seu temps a gestionar la comunicació digital, formació i adaptació a noves eines. Tot això, en paraules de Lite, necessita “nous processos i noves maneres de fer”.