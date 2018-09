L’Andorra Sax Fest arriba aquest any a la sisena edició com una cita totalment consolidada, tal com demostra el fet que el volum d’inscrits al concurs internacional de saxo s’hagi incrementat. D’aquesta manera es passa dels 28 de la passada edició a 45 i també han augmentat molt les peticions per poder prendre part a les classes magistrals que oferiran vuit grans mestres del saxo. De fet, tal com ha concretat el director de l’Andorra Sax Fest, Efrem Roca, hi ha hagut una trentena de persones que han quedat en llista d’espera. D’aquesta manera, la cita es consolida com un festival de referència a Europa, i fins i tot a nivell mundial, tal com ha exposat el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons. Així, entre el 25 i el 31 de març “l’ull saxofonístic del món mirarà Andorra”, segons Efrem Roca.

Roca ha remarcat el fet que al concurs arribin concursants d’arreu del món; de fet, aquest any n’hi haurà de Xile i de Taiwan, i destacarà la presència d’espanyols, ja que en coincidir amb Setmana Santa molts músics es desplaçaran al Principat. També ha fet èmfasi en “l’espectacular creixement” que han experimentat les classes magistrals i, en aquest sentit, ha subratllat que es comptarà amb els vuit millors professors del món. De fet, el director de l'Andorra Sax Fest ha posat en relleu la vessant pedagògica de la cita i el fet que l’any passat es va incorporar la categoria de joves solistes, amb la qual cosa es “llaura el terreny” per al futur.

I un any més el dissabte de Setmana Santa els carrers “s’ompliran de música” amb el Walking Street Music, que és un dels esdeveniments que donen “més visibilitat” al Sax Fest. En aquesta tercera edició hi competiran tres bandes i com a convidada hi haurà Brincadeira.

A més, a banda dels concursos hi haurà set concerts “de gran qualitat”. Així, el dia 26 actuarà Nikita Zimin, guanyador de més de vint concursos de saxo; el 27 serà el torn del guanyador de la passada edició Francisco Rusillo i del quartet Morphing, que fan música clàssica i que ja havien visitat el Sax Fest en edicions anteriors. Dimecres 28 serà el torn de Vincent David, segon Roca “el número 1” del saxo, un “Mozart d’aquest segle”. El dijous 29 serà el torn de Frédéric Couderc, un concert que es fa en col·laboració amb l’ambaixada de França. Es tracta d’un músic que toca una trentena de saxos de diferents estils. Ja divendres, 30 de març, actuaran Joan Martí Frasquier, Christophe Bois i Juan Escalera, i al vespre tindrà lloc el concert “més popular”, el d’Antonio Lizana.

A banda del comú d’Andorra la Vella i Crèdit Andorrà, la cita compta amb el suport del Govern i la ministra de Cultura, Olga Gelabert, ha destacat en la roda de premsa de presentació que es tracta d’un festival amb cada vegada més participació i un impacte internacional.