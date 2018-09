S’han obert les preinscripcions per al curs 2018-2019 per al Llamp i la ludoteca de Santa Coloma. Les inscripcions es poden formalitzar des d'aquest dilluns i fins el 30 de març. Els formularis s'han de fer arribar al Servei de Tràmits del comú. El servei extraescolar està adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys i està en funcionament des de la sortida de l’escola fins a les 20.30 hores. També hi ha la possibilitat de sol·licitar servei de guarda els dissabtes al matí.

El comú donarà prioritat als infants residents a la parròquia d’Andorra la Vella. Aquest curs escolar els casals d’infants donen servei a més de 200 usuaris. Concretament, el Llamp acull 120 nens i nenes i la ludoteca de Santa Coloma, 91. La ludoteca potencia el joc com a eina de relació, tenint com a objectiu principal el benestar integral de l’infant. Pel que fa al Llamp, en sortir de l’escola, i també els dissabtes al matí, els infants poden jugar, llegir, fer els deures, participar en els tallers de plàstica, teatre o expressió corporal. Els espais de lleure tenen un objectiu doble: fomentar l’eduació integral dels infants mitjançant el joc i donar suport a les famílies per poder conciliar la vida laboral i la familiar.