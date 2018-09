Representants del Govern i dels sindicats de l’administració han mantingut aquest dilluns una nova reunió en la qual han continuat treballant en les diferents modificacions que es podrien fer a la Llei de la Funció Pública. Després de dues “llargues sessions” de treball, tal com les ha qualificat la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, ambdues parts s’han emplaçat a una nova reunió dilluns de la setmana que ve, en la qual s’haurien de tancar els possibles acords entre ambdues parts.

En finalitzar la trobada d’aquest dilluns, que s’ha allargat més de dues hores, des del Govern se’n feia una valoració positiva del treball que s’ha fet en les dues reunions celebrades per tractar aquests canvis, mentre que des del sindicats, el portaveu Gabriel Ubach destacava que les postures són encara “divergents” i que no s’havia arribat a cap acord. Per contra, Descarrega valorava que “s’ha treballat de manera intensa” i que s’havia tancat alguna proposta. “És important valorar el treball de les dues parts per arribar a punts d’entesa”, ha manifestat Descarrega.

En la trobada d'aquest dilluns s’ha començat a valorar els models que els sindicats van presentar (mantenir els triennis per a les persones que ja integren l’administració; uns quinquennis proporcionals a un valor de 173,20 euros i un quinquenni amb valor de 150 euros i una jornada de 35 hores) i la setmana que ve el Govern hauria de donar la resposta definitiva sobre l’impacte que poden tenir aquestes mesures. També hauran de dir si les propostes que des del mateix executiu es van presentar als sindicats com a mesures correctores per pal·liar l’impacte de l'aplicació de la llei a cert personal són viables, ja que la mateixa Descarrega ha destacat que pot ser “important” i que caldrà valorar si “es poden assumir i si són sostenibles a nivell pressupostari”. Sobre aquesta qüestió, Ubach ha destacat que assegurar una aplicació justa de la llei a les persones que fa anys que estan a l'administració “té un cost i s’ha de poder assumir”, i ha afegit que és “una qüestió de prioritats”, ja que està “fora de lloc que es digui que no es pot regularitzar tothom dins l’administració en el lloc que li pertany i sí que hi hagi diners per a d’altres qüestions”. I també ha lamentat que des de l’executiu es busquin responsabilitats en governs anteriors, ja que ha recordat que DA fa set any que mana i que, per tant, “ha d’assumir” les responsabilitat que li pertoquin. D’aquesta manera, ha insistit en el fet que entenen que la llei ha de permetre la sostenibilitat, perquè sigui “perdurable” i no s’hagi de canviar en poc temps però també ha reivindicat que ha de ser un text que serveixi per desenvolupar de la millor manera possible la funció pública. També ha advertit que aquesta sostenibilitat “no es pot fer a les costelles” dels treballadors, que ja han patit, ha remarcat, diferents retallades.