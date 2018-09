Quantes desigualtats deixarien d'existir si poguéssim garantir l'educació a tots els infants' Una d'elles seria, sens dubte, la desigualtat de gènere.

Proporcionar formació significa oferir eines i oportunitats de creixement, en tots els sentits. El proper 8 de març, en el Dia internacional de la dona treballadora, és oportú recordar que, segons la UNESCO, dues terceres parts de la població no alfabetitzada arreu del món són dones. Aquestes dones, doncs, tenen un accés limitat al mercat laboral. És bo reflexionar sobre aquesta realitat, tenint en compte que l'educació pot ser, a més, una arma potent de defensa i per fugir de la pobresa o de la violència que pateixen moltes dones al món.

Crec fermament que l'accés universal a l'educació per a totes les nenes és una de les vies més potents per acabar amb la desigualtat de gènere a la nostra societat. Per aquest motiu, i com a directora general d'ESADE, refermo el compromís de la nostra escola a favor d'oferir oportunitats a les dones amb talent, independentment de la seva cultura o de la seva procedència. La diversitat, tant de gènere com de criteris, sempre és enriquidora.