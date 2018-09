Com “una bona notícia”. Així ha valorat el ministre de Finances, Jordi Cinca, la sentència de la batllia que desestima la demanda dels Viladomat contra la plataforma esquiable de Soldeu. Cinca celebra “que puguem anar avançant” en un projecte que qualifica com a “enriquidor per al país i per l'oferta de neu”. Així com “per al posicionament cada temporada més ambiciós d'Andorra com a destinació de neu amb l'organització de proves de la Copa del Món i de la Copa d'Europa”.

També ha afegit que les decisions judicials s'han d'agafar sempre amb prudència i respecte i que aquesta “referma el postulat del Govern que va permetre que el comú de Canillo autoritzés l'obra”. Cinca ha comentat que encara no n'han parlat a nivell del Govern, cosa que pot succeir aquest dimecres durant la sessió setmanal del consell de ministres i ha fet les declaracions a títol personal aquest dilluns.

El Tribunal de Batlles, secció administrativa, va desestimar la demanda presentada pels germans Joan, Cristina i Xavier Viladomat Cortabitarte contra la declaració de projecte d'interès nacional, per part del Govern, de la plataforma esquiable de Soldeu. De fet, els Viladomat van presentar el passat 29 de juny una demanda a la batllia contra la resolució del Govern, del 31 de maig del 2017, que desestimava el recurs presentat contra l'acord pres per l'executiu, en data 29 de març del 2017, pel qual s'aprova com a projecte d'interès nacional la construcció d'una plataforma esquiable al peu de pista Avet de Soldeu-el Tarter i d'un aparcament soterrat.

Els tres batlles han rebutjat l'argumentari presentat per la part demandant i han assegurat que la declaració d'interès nacional “és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa”, segons la sentència dictada el 21 de febrer.