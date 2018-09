El pròxim 20 d’abril finalitza el termini de presentació dels treballs participants al 1r Concurs de curtmetratges a les escoles sobre 'bullying-ciberbullying', 'grooming' i 'sexting' organitzat pel Govern a través dels ministeris d’Afers Socials, Justícia i Interior, i d’Educació i Ensenyament Superior. El concurs s’adreça als alumnes de tots els sistemes educatius dels cursos corresponents als nivells de 2n, 3r, i 4t de segona ensenyança; batxillerat; i formació professional; així com de l’aula taller.

El Govern informa que, mitjançant aquest projecte, es vol implicar i sensibilitzar els menors amb la finalitat d’empatitzar amb les possibles víctimes de 'bullying-ciberbullying' (quan un o més alumnes n’agredeixen un altre, durant un temps prolongat i de manera repetida, mitjançant insults, agressions físiques, humiliacions, amenaces, i també mitjançant les xarxes socials), 'grooming' (quan un adult s’apropa a un menor, normalment a través de les xarxes socials i falsejant la seva edat i identitat, per guanyar-se la seva amistat i confiança, conèixer els seus secrets i, així, poder obtenir imatges o vídeos amb contingut sexual) i 'sexting' (enviar missatges, fotos o vídeos eròtics o pornogràfics a través d’Internet o de telèfons mòbils), i assabentar-los dels delictes i les problemàtiques per evitar que els menors siguin víctimes d’aquestes conductes.

Un altre objectiu d’aquest concurs és fomentar el treball en equip dels joves, ja que els grups participants hauran d’estar configurats per 10 persones com a màxim per a cadascuna de les tres categories establertes: 'bullying-ciberbullying', 'grooming' i 'sexting'. Els participants poden presentar un sol vídeo per categoria i poden aspirar a una o més categories. Els curtmetratges han de ser en català i amb de tenir una durada d’entre 2 i 3 minuts.

Els curtmetratges guanyadors seran exhibits en les xerrades que es fan a les escoles en el marc del Pla de prevenció de conductes delictives. També es premiarà amb 30 guardons, 10 per categoria, que consisteixen en un viatge a PortAventura-Ferrari Land que es farà durant la setmana de Tots Sants d’aquest curs escolar. El jurat del concurs estarà compost per tres representants del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior dels departaments de Policia, d’Institucions Penitenciàries, i de l’àrea de Justícia Juvenil; un representant de l’àrea d’Inspecció i Educativa; i un representant de cada sistema educatiu.