El Tribunal de Batlles, secció administrativa, ha desestimat la demanda presentada pels germans Joan, Cristina i Xavier Viladomat Cortabitarte contra la declaració de projecte d'interès nacional, per part del Govern, de la plataforma esquiable de Soldeu. De fet, els Viladomat van presentar el passat 29 de juny una demanda a la Batllia contra la resolució del Govern, del 31 de maig del 2017, que desestimava el recurs presentat contra l'acord pres per l'executiu, en data 29 de març del 2017, pel qual s'aprova com a projecte d'interès nacional el projecte destinat a la construcció d'una plataforma esquiable al peu de pista Avet de l'estació Soldeu-El Tarter i d'un aparcament soterrat. Els tres batlles (Immaculada Rodríguez Díaz, Sònia Tumí Sànchez i Xavier Colom Pich) han rebutjat l'argumentari presentat per la part demandant i han assegurat que la declaració d'interès nacional “és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa”, segons la sentència dictada el 21 de febrer, i a la qual ha tingut accés l'ANA. La part demandant pot recórrer la sentència al Tribunal Superior de Justícia.

El recurs dels Viladomat es va basar en tres motius: el primer, que el projecte de la plataforma esquiable no compleix els criteris per ser declarat pel Govern d'interès nacional, ja que el seu ús és esportiu, i l'article 61 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU) només parla de serveis de caràcter educatiu i cultural; el segon, que la declaració no estava suficientment motivada; i el tercer, que la iniciativa i execució del projecte no és a càrrec del Govern, sinó del comú de Canillo i, concretament, de la societat Ensisa, que gestiona l'estació de Soldeu-El Tarter.

Els batlles han respost i tombat cada argument dels Viladomat. En primer lloc, el Tribunal comparteix el criteri del Govern en l'exposició de motius de la Llei de l'esport del 30 de juny del 1998: “L'esport té una funció social que afavoreix el desenvolupament integral i harmònic de l'ésser humà (…) i té una singular transcendència en la millora de la qualitat de vida en tots els aspectes (…) i, en definitiva, en la conformació de la cultura dels pobles (…). És un element fonamental en el sistema educatiu”.

A més, el projecte correspon a una dotació de serveis de seguretat i protecció civil, ja que “incrementar de forma important la superfície de la part final de la pista de l'Avet obrirà la porta a l'accés i a la maniobra de mitjans de socors i de primera intervenció, en cas d'accidents, sinistres o d'alteracions de l'ordre públic. La gran esplanada no només facilitarà l'arribada i maniobra eficients i diligents de vehicles d'emergència, sinó també d'helicòpters. D'altra banda, la gran alçada lliure interior del primer soterrani de l'aparcament sota la plataforma esquiable permetrà l'accés i les maniobres d'ambulàncies i camions”.

En segon lloc, la motivació de l'interès general del projecte està provada perquè “sense aquesta plataforma, la pista de l'Avet no podia acollir cap cursa de la Copa del Món masculina ni cap cursa de final de la Copa del Món que requereixi dos trams i, alhora, més espai per al públic, la premsa, els convidats i totes les plataformes necessàries per a la cerimònia d'entrega de premis. També hi ha la qüestió de l'augment de la seguretat dels atletes i del poble”. A més, el Tribunal de Batlles subratlla la carta enviada per la FIS confirmant que sense la plataforma no es podria celebrar la final de la Copa del Món d'esquí alpí a Soldeu.

Finalment, la Batllia puntualitza que la LGOTU no nega que el Govern pugui declarar d'interès nacional una iniciativa privada o sorgida d'una altra institució, ja que l'executiu li ha donat el vistiplau i se l'ha fet seu.



Les característiques

La justificació de la plataforma ve de la constatació d'Ensisa de “l'èxit social, esportiu i turístic de les copes d'Europa i copes del Món femenines celebrades els últims anys”, que han motivat la societat a “encarregar un projecte de prolongació de la pista Avet per fer-ne de l'arribada una esplanada apta per ser l'escenari de qualsevol competició”. A més, la plataforma es va incloure en la candidatura presentada a la FIS per acollir les finals d'esquí alpí de la Copa del Món 2019.

La superfície de la plataforma acollirà la zona d'hospitalitat i el final de pista, amb un espai suficient per acollir tota la logística necessària. El soterrani -1 es destinarà a l'aparcament de deu camions i autobusos de logística quan hi hagi competicions internacionals, i quan no tindrà cabuda per a 151 vehicles. Les plantes -2 i -3 disposaran de 154 i 163 places d'estacionament de vehicles, respectivament. En total, l'aparcament subterrani oferirà, quan no hi hagi competició, 568 places de pàrquing per a vehicles, un equipament que pretén “cobrir el dèficit històric de places d'aparcament a Soldeu i millorar el seu ordenament urbanístic, reduint l'estacionament a l'aire lliure, i contribuint a assolir el potencial de Soldeu com a ressort de referència als Pirineus”.

Saetde, la societat gestora de Pas de la Casa-Grau Roig, dels Viladomat, s'han molestat perquè les grans inversions sempre es fan al sector de Soldeu-El Tarter. Això va fer vessar el got i el soci majoritari de Saetde, Joan Viladomat, va decidir trencar la societat Grandvalira, a la qual li queden un parell de temporades. Saetde també ha presentat la seva oferta per ser el soci majoritari de Secnoa, la societat que gestiona Ordino-Arcalís.