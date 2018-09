Tornar a la societat i a Assandca el recolzament que ha rebut durant tot el temps en què ha estat malalt. Amb aquesta voluntat, l'expilot de ral·lis Marcel Besolí ha organitzat, aquest diumenge al matí, la primera Gimcana sobre gel contra el càncer, que s'ha celebrat a l'escola de conducció d'Ordino-Arcalís. Besolí ha reunit una dotzena de pilots amb qui va compartir curses quan estava en actiu, que s'han posat de nou davant del volant per ajudar a l'Associació Andorrana contra el Càncer. S'han recollit més de 2.000 euros entre les inscripcions i l'aportació d'algun patrocinador. Ara bé, tot i ser una activitat benèfica, pilots com Toni Riberaygua, Gerard de la Casa, Jordi Serracanta, Ferran Font, Joan Vinyes, Carles Santacreu i altres, han lluitat contra el cronòmetre per aconseguir ser el més ràpid sobre la neu.

Marcel Besolí ha destacat la tasca “encomiable” que està fent Assandca i ha remarcat la importància d'una associació com aquesta a Andorra. El seu president, Josep Saravia, ha dit que aquesta ajuda no prevista és “molt benvinguda” a l'entitat, ja que les despeses no baixen. Saravia ha recordat que es destinarà al transport sanitari, que és en el que més inverteixen. Sobre el concurs del servei d'oncologia, el president de l'Associació Andorrana contra el Càncer ha apuntat que encara no tenen novetats i que en breu s'ha de reunir amb el ministre.

A la gimcana solidaria també hi ha assistit en Rubén, un jove andorrà que fa poc que ha superat una Leucèmia i que s'ha atrevit a fer de copilot per a Marcel Besolí fill. La jornada, que ha comptat amb el patrocini de Vall Banc, ha finalitzat amb un refrigeri per a tots els participants.