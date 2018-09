Aquest dilluns (18.30 hores), Marc Lite, soci fundador de l’agència de branding i innovació, Firma, impartirà a l’Espai d’Innovació d’Andorra la conferència ‘Branding en el context digital (Eines per gestionar la marca a l'era de la informació)'. Aquest acte s’emmarca dins del recent acord de col·laboració entre Actua i Barcelona Tech City. La xerrada està adreçada principalment a empresaris i impulsors d’empreses emergents. Marc Lite centrarà el seu discurs en com gestionar la marca des d'una 'startup' (empresa emergent) i també en l'entorn digital i 'social media'.

El 'branding' és un anglicisme emprat en màrqueting que fa referència al procés de fer i construir una marca (en anglès, 'brand equity') mitjançant l'administració estratègica del conjunt total d'actius vinculats en forma directa o indirecta al nom i o al símbol (logotip) que identifiquen la marca influint en el valor de la marca, tant per al client com per a l'empresa propietària. El panorama social i econòmic ha canviat profundament i ara s'ajunta el procés de construcció d'una marca amb el màrqueting digital. Es disposa de més canals de comunicació, cada dia més persones creen els seus propis continguts i, al mateix temps, tenen menys confiança en les marques exigint comportaments corporatius transparents.

Fa uns anys les marques controlaven en gran manera els missatges que circulaven sobre elles al mercat, de forma vertical i molt unidireccional. Aquesta manera de veure les coses ja no serveix, els mercats són converses, recomanacions i Internet es configura en un espai global entre persones que comparteixen interessos especials i concrets. Moltes empreses es preguntaran per què canviar, sobretot si això comporta canvis estructurals en la seva política de comunicació: personal que dediqui part del seu temps a gestionar la comunicació digital, formació i adaptació a noves eines de màrqueting, contractació de serveis d'Internet…

La resposta és senzilla: els mercat han canviat, el que era un mercat de masses s'està transformant en un mercat de nínxols on els productes que es venen en petites quantitats són rendibles per primera vegada en la nostra societat de consum, cosa que explica l'èxit d'empreses com Google, Amazon o Ebay.

La conferència ha despertat molt d'interès, com ho demostra el fet que el dijous passat es van omplir totes les places disponibles.