Des de l'entrada en vigor de la llei que permet la personalització de les matrícules, el mes de desembre del 2014, s'han autoritzat un total de 229 plaques d’aquest tipus. En aquest sentit, cal destacar que el 2015 va ser l’any en què es va registrar més altes, concretament 84, seguit del 2017, quan se’n van autoritzar 77. El 2016 la xifra es va situar en 54 i, en el que portem d’any, ja hi ha hagut catorze altes de matrícules personalitzades.

Cal destacar que la combinació que ha suposat un major volum d'altes ha estat la de dos lletres i tres xifres, amb 79, seguida de tres lletres i dues xifres, amb 70. Altres 36 altes han estat per a plaques amb quatre lletres i una xifra i 28, amb cinc lletres. D’altres setze tenien menys de cinc caràcters.

Segons les dades facilitades des de l'executiu, des de l'inici de l'aplicació de la llei s'han denegat (resolt desfavorablement) 56 matrícules, per no complir amb els requisits legals, com voler una combinació contrària a la legislació (per exemple que s'alteri l'ordre de lletres i xifres, 123AB), que pugui induir al públic a l'error (OO000) o que correspongui a una marca registrada a Andorra (TESLA). D'altres divuit matrícules s'han donat de baixa.

En les matrícules que consten de dues lletres i tres xifres i tres lletres i dues xifres, normalment es posen les inicials del propietari del vehicle (dues o tres lletres) i el model del vehicle (MP911 o MPQ05), o les sigles de l'empresa i el número del vehicle (SEG01, SEG02, etc.).

En les plaques de quatre lletres i una xifra, entre altres, se solen posar una paraula o el nom del propietari i el número de vehicle (JOAN1, JOAN2, etc), o combinacions que si es llegeixen ajuntant xifres i lletres, formen un nom o una paraula.

En les matrícules de cinc lletres, habitualment es posen noms propis (JORDI), paraules en català (BOMBA) o anglès (FRIEND) o altres idiomes, paraules que llegides tenen un sentit.

Quant a les plaques de menys de cinc caràcters, es troben paraules en català (PISTO) o anglès (HELLO), noms propis (MARI), les inicials del nom del propietari (RGI), paraules que tenen a veure amb esdeveniments esportius (F1) o combinacions que si es llegeixen juntes formen un nom o una paraula (A10).

Pel que fa al motiu que porta els propietaris a personalitzar aquesta matrícula, des de l’executiu expliquen que poden ser molts, però que es desconeixen, ja que la persona interessada entra la sol·licitud a Tràmits i no ha d'explicar per què vol aquella matrícula en concret.