La Fundació ONCA ha donat el tret de sortida als tallers creatius que ha programat per aquest 2018. Seran un total de quatre propostes i aquest dissabte a la tarda s'ha realitzat la primera, sota el nom de 'L'art del moviment, la consciència i l'expressió', on hi han participat una vintena de persones. Prèviament, al matí, s'ha fet una sessió compartida entre infants i adults, dirigida especialment a nens i nenes de 3 a 6 anys. Portava per nom 'Granotes, gats i papallones' i ha comptat amb una quarantena de participants. L'objectiu dels tallers d'enguany és fer un pas més respecte de les edicions anteriors (2015 i 2016) i traslladar el treball de consciència interna i individual cap a la comunicació i l'expressió amb altres.

Els tallers creatius d'aquest dissabte han estat dirigits per Vika Kleiman, professora titular del grau i del màster de l'àrea corporal de l'Esmuc des del 2003. En declaracions a l'ANA, Kleiman ha explicat que s'ha sorprès positivament de l'entusiasme amb què infants i adults han participat al taller del matí, del qual ha dit que ha estat “molt motivador”. La professora ha detallat que la idea no era que els pares o familiars fossin uns simples observadors de l'activitat dels menuts, sinó que tots junts participessin d'una activitat d'interacció i de creació de materials i moviment. El resultat ha estat un mural, fet conjuntament entre tots els participants. Primer han treballat el moviment, amb un gran treball corporal, i tot seguit l'han plasmat amb formes i colors en el paper. En un moment concret, els infants han quedat estirats al terra de maneres diverses, com si es tractessin d'illes, i els pares han hagut de resseguir el contorn de la seva forma al paper amb ceres. Després, conjuntament, grans i petits han pintat les illes, o el que seria el mateix, han pintat en dibuix que reflectia el moviment. Vika Kleiman ha dit que petits i grans han marxat “molt emocionats i contents” i que fins i tot “demanaven més”.

Pel que fa al taller dels adults, aquest s'ha dividit en dues parts. A la primera d'aquest dissabte han treballat la consciència individual de l'organització postural i el moviment, mentre que diumenge intentaran traslladar la connexió de la consciència i el moviment cap a un treball de comunicació amb la resta de participants i l'espai, on també hi tindrà cabuda el color. La professora ha comentat que tot el que representa treballar l'autoconsciència del moviment des d'un punt de vista sensible, ajuda a desenvolupar el potencial i les capacitats de cadascú. Vika Kleiman també ha puntualitzat que no es tracta de prendre consciència en el sentit d'autocontrol, sinó de connectar amb les sensacions i l'experiència del cos en moviment, per després poder realitzar una determinada tasca. El treball col·lectiu que han realitzat al taller requereix de molta comunicació, però després, els assistents, el poden traslladar a la seva vida quotidiana. Precisament, els exercicis que han realitzat els participants al taller han estat de poc risc, ha explicat Kleiman, per tal de donar-los una certa autonomia i que no depenguin d'ella o d'un altre professional per poder practicar. “Que la solitud a casa no representi una limitació a l'hora de tenir eines de treball”, ha conclòs la professora.

Els tallers creatius de la Fundació ONCA, entitat emprada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, estan oberts als membres de la Jonca, als alumnes i professors de música i, també, a totes aquelles persones interessades en aprofundir els seus coneixements en matèries i tècniques musicals i artístiques. Els proper tallers seran 'Percussió corporal' amb Santi Serratosa, del 19 al 22 d'abril.