El comú d’Andorra la Vella va obrir el passat 15 de febrer l’exposició pública del projecte de l’avinguda Meritxell, que s’ha pogut visitar al Centre de Congressos fins al dimecres d’aquesta setmana, 28 de febrer. En aquest període d’onze dies feiners s’han registrat 85 visites. Tal com informen des de la corporació comunal, la majoria han estat de persones que, o bé són propietàries d’algun dels edificis situats a l’avinguda i que hi resideixen, o comerciants de la zona. També s’hi han apropat alguns arquitectes i fins i tot turistes que han volgut conèixer de primera mà com serà la transformació de l’eix.

A més, durant aquests dies, quatre propietaris d’hotels, restaurants i comerços de l’avinguda han sol·licitat una reunió amb els tècnics del comú per conèixer més de prop el projecte.

Des de la corporació comunal destaquen que “el projecte de reforma ha tingut molt bona acollida per part dels visitants”, que han valorat especialment que l’avinguda guanyi amplitud i espai per al vianant. Sembla que també ha tingut una valoració positiva l’ús de la fusta al mobiliari urbà i el tipus de paviment que s’ha escollit per a la zona.