Els tornejos de pòquer que es jugaran en el futur casino d'Andorra podrien atreure fins a 20.000 visitants anuals a Andorra. Així ho ha explicat Juan de Diego, professor de pòquer i expert en l'organització de tornejos. Segons aquest expert, que forma part del projecte de Jocs SA, “Andorra és un país molt atractiu per a que la gent vingui”. La idea és que ho facin en les temporades considerades baixes, com ara tardor o primavera. De Diego assegura que “s'ha netejat la imatge del pòquer com un tuguri amb fum. Ara hi juga gent jove, futbolistes, empresaris i, sobretot, esportistes retirats que volen mantenir el gust per la competició”.

Una de les propostes que ha presentat Jocs SA per acollir el casino és la d'un edifici de nova construcció al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella. D'aquesta manera, si un torneig de pòquer tingués molts inscrits es podria dur a terme al veí Centre de Congressos. Ja hi ha un acord amb el comú i els tornejos estan pactats. De Diego també creu que els participants valoraran la seguretat i la tranquil·litat que hi ha a Andorra i la possibilitat de disposar del proper aeroport d'Andorra-la Seu.

Andorra ja va acollir una important competició de pòquer l'any 2011 (Land and Sea Poker Tour), que va reunir 200 participants.