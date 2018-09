El comú d’Andorra la Vella celebrarà dimecres de la setmana vinent una sessió de consell en què es votarà una proposta per convocar un nou concurs nacional, de contractació urgent, per adjudicar els treballs de remodelació i embelliment al tram de l’avinguda Meritxell per al qual cap empresa ha presentat una oferta. Es tracta del que va del carrer Bisbe Príncep Iglesias a les Canals. Cal recordar que al concurs que el comú va convocar per adjdudicar les obres als quatre trams de l’avinguda Meritxell només es van presentar tres empreses. Precisament, en la mateixa sessió, s'adjudicaran aquestes treballs.

La setmana passada es va fer l’obertura dels plecs i quan es va veure que només s’havien presentat tres empreses es va posar sobre la taula la possibilitat d’adjudicar més d’un tram a una empresa, tot i que inicialment el concurs estava plantejat perquè una sola empresa fes només un tram. Aquesta opció, però, ha estat descartada tal com es desprèn de la convocatòria per al consell de comú del dia 7.

Cal recordar que les obres han de començar el 4 d’abril i acabar el 4 d’agost i que estan planificades de tal manera que les quatre empreses puguin treballar alhora i fer, d’aquesta manera, tota la remodelació al mateix temps. Cal recordar que els constructors havien plantejat a la corporació comunal un seguit de neguits al voltant de les obres i la cònsol major, Conxita Marsol, va remarcar que els havia pogut tranquil·litzar recordant-los, per exemple, que en dos dels trams no hi haurà circulació de vehicles mentre durin les obres. Precisament el que presentava més dificultats, ja que s'ha de garantir el pas de circulació rodada, és el que no ha tingut cap oferta.