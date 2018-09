La ratificació i l'entrada en vigor de l'MLI s'ha debatut a la reunió plenària del Grup específic de l'Instrument Multilateral per aplicar les mesures relacionades amb els tractats fiscals per evitar l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (BEPS MLI). La trobada ha comptat amb la participació de la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella. L'Instrument Multilateral Tributari (MLI), signat el 7 de juny de 2017 a París, és una fita històrica en les relacions internacionals que marca un abans i un després en el desenvolupament dels convenis fiscals.

Durant la sessió plenària s'ha tractat l'alineament de les posicions de les diferents jurisdiccions al voltant de l'MLI i s’ha presentat el model definitiu del Multilateral Competent Authorities Agreement on Arbitration (MCAA on Arbitration) que hauran de signar les jurisdiccions que hagin optat a la seva posició de l'MLI per aplicar l’arbitratge. També s'ha tractat l'elaboració de guies i eines informàtiques per garantir la claredat i consistència de l’instrument, així com documents d’ajuda per a l'elaboració de versions consolidades dels textos.

L'MLI apareix en el quinzè punt del pla d'acció per portar a la pràctica l'informe Sobre la Lluita contra l'Erosió de la Base i el Trasllat de Beneficis (BEPS, per les sigles en anglès) i descriu estratègies d'evasió fiscal que, en un món globalitzat, s'aprofiten d'escletxes i discrepàncies en les regles impositives per artificialment traslladar les utilitats a països amb baixos impostos o sense. Es tractava de desenvolupar un instrument multilateral que permeti als països implementar les mesures relatives a través de la modificació dels actuals convenis tributaris bilaterals.

La ratificació de l'MLI pels diversos països tindrà un impacte potencial sobre més de 2.000 tractats fiscals bilaterals existents així com la inclusió relativament ràpida en tractats tributaris bilaterals existents de mesures contra l'abús de convenis per part d'empreses multinacionals, per evitar que es faci servir artificialment l'estatus d'establiment permanent, així com per millorar el mecanisme de resolució de controvèrsies que contenen aquests tractats.

L'Instrument Multilateral està destinat a complementar els tractats fiscals existents, afegirà noves disposicions i modificarà o en reemplaçarà algunes. Proporciona flexibilitat als països, ja que excepte certs estàndards mínims als quals forçosament es comprometen amb la seva ratificació, hi ha una sèrie de disposicions optatives a les quals els Estats signants poden o no adherir-se.

En els casos en què els tractats bilaterals existents ja continguin disposicions per contrarestar els efectes de l'erosió de la base i la transferència d'utilitats, l'MLI preveu 'clàusules de compatibilitat' que descriuen en quines circumstàncies es pot afegir una nova disposició o reemplaçar-ne una existent. S'ha de ressaltar que l'Instrument Multilateral no és un tractat que substitueixi tots els tractats tributaris bilaterals, sinó que funciona com un protocol per a la interpretació d'aquells i introdueix noves mesures per evitar les pràctiques BEPS.

La reunió d'aquest divendres s'ha fet a la seu de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) a París.