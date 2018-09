Els professionals de l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) han començat, aquest divendres, una formació per ajudar-los a millorar l'atenció i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta. El cicle formatiu consta de deu mòduls i hi participaran una trentena de persones del centre. Se'n realitzarà un cada mes i els impartirà el doctor Ramon Novell, especialista en psiquiatria, psicogeriatria i discapacitat intel·lectual. Aquest curs és un dels resultats del conveni de col·laboració que han signat l'EENSM i l'INARDI (Institut per l'Atenció i Investigació en la Discapacitat Intel·lectual i Desenvolupament), per tal de proporcionar activitats de formació i tecnificació al personal de l'escola. Entre els temes que tractaran destaquen la regulació de les emocions i la conducta, conèixer la persona, la importància dels fenotips, la planificació centrada en la cognició i com proporcionar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament amb dificultats en la regulació de les emocions i la conducta.

D'entrada, el doctor Ramon Novell ha posat de manifest algunes mancances de formació entre els equips de professionals que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual, les quals els repten amb el seu comportament, els posen en tensió i generen conflictes a moltes entitats i serveis. Novell ha deixat clar que això no vol dir que siguin els culpables últims, sinó que caldria que aquests equips (des dels professionals d'atenció directa fins als tècnics i directius) tinguessin una formació adient per entendre i poder donar suport a les persones que presenten aquestes conductes. Per això, amb aquest cicle formatiu, “el principal i més gran objectiu és que els professionals de l'escola puguin adquirir, tot i que molts ja les tenen, aquestes habilitats de treball més relacionades amb les actituds, les creences, el respecte i, evidentment, les tècniques”, ha dit el doctor, per tal que la intervenció sigui el més respectuosa possible.

Ramon Novell, en declaracions als mitjans, també ha parlat del fet de recórrer als fàrmacs quan una persona amb discapacitat intel·lectual pateix una crisi. Novell ha apuntat que a ningú se li pot negar aquest tractament, però que “no l'hem de sotmetre al prejudici d'un incorrecte tractament farmacològic”, i ha reconegut que massa vegades es recorre a aquesta via sense entendre que la conducta d'una determinada persona “pot ser resultat que no entenguem les seves necessitats”. El doctor ha explicat que la majoria de companys de professió desconeixen molt la salut mental i la conducta de persones amb discapacitat intel·lectual, i que l'única estratègia que coneixen és la farmacològica. D'aquí que els estudis de prevalença indiquin que el 70% d'aquestes persones prenguin fàrmacs i que el 50% dels autistes prenguin psicofàrmacs, quan no ho necessitarien.

Per últim, el doctor ha explicat que per treballar amb persones amb discapacitat s'ha de ser d'una manera especial, i que no tothom val. Sobre aquesta primera sessió de formació a l'EENSM, Ramon Novell ha dit que “he gaudit moltíssim veient què és el que pensen els professionals, veient quin tarannà tenen, quins són els seus desitjos, les seves dificultats; i es tracta que entre tots al final fem una bona interpretació d'una excel·lent música”.

L'objectiu del cicle formatiu és, d'una banda, aprofundir en els coneixements sobre l'avaluació i intervenció en els trastorns mentals en persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i, d'altra banda, incidir en els coneixements sobre l'avaluació i intervenció, integral i biopsicosocial, sobre els trastorns conductuals en aquestes persones. La tècnica de l'EENSM, Mar Peiró, ha apuntat que la voluntat última és que el professional “pugui donar el millor suport possible a la persona”, per això el realitzen els professionals d'atenció directa, una part de professionals transversals i tècnics i caps de serveis. Sobre el que ha comentat el doctor Novell de recórrer als fàrmacs per solucionar crisis, Peiró ha explicat que des de la seva vessant de terapeuta ocupacional, quan surts de la universitat tampoc has vist res de la discapacitat intel·lectual, i comparteix que sigui un “recurs fàcil”, perquè no en tenen d'altres per entendre aquests trastorns de conducta. D'aquí la formació amb el doctor, per tal de nodrir-se de la seva experiència i poder millorar l'atenció del col·lectiu que atenen.

La formació acabarà el març de l'any vinent i s'emmarca dins el model d'Atenció Integral i Centrada en la Persona (AICP), en què es troba immersa l'EENSM. Els coneixements que adquireixin ens professionals que participen en el cicle permetran a l'escola continuar amb el canvi de mirada de la persona cap a una visió integral i positiva, més enllà de la seva conducta.