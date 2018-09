Danilo Giuffrida, italià de 35 anys, ha rebut una indemnització de 100.000 euros per danys i perjudicis. El motiu de la compensació es deu al fet que va suspendre l'examen de conduir per ser homosexual.

L'any 2008 el seu advocat va recórrer a un tribunal de Catània per denunciar aquest fet. En aquell temps, aquesta instància només li oferia com a recompensa 20.000 euros. No obstant això, la seva defensa ha lluitat fins l'últim segon per que la quantitat de diners fos molt més gran, i ho ha aconseguit. Per aconseguir-ho, va recórrer al Tribunal d'Apel·lació de Palerm, i va al·legar que "una suma inferior a 100.000 euros no seria adequat per a la restauració dels perjudicis".

Ara, es mostra satisfet per veure que les pretensions que reclamava pel seu client s'han vist complertes: "Es tracta d'una victòria de tots els que cada dia pateixen comportaments intolerables que ofenen la dignitat de la persona en relació amb la seva condició sexual ". va sentenciar.