La Universitat d’Andorra (UdA), està liderant el projecte per tirar endavant una xarxa d’universitats de petits estats i territoris, motiu pel qual aquest dijous i divendres ha convidat al país a membres de cinc universitats (de Gibraltar, Groenlàndia, Liechtenstein, Malta i San Marino), per acabar de concretar la iniciativa. Tal com ha defensat el rector de l’UdA, Miquel Nicolau, “si estem units podrem resoldre els problemes de millor manera, col·laborar i tenir una veu més forta davant d’Europa i del món”. Nicolau també ha recordat que les universitats de petits estats i territoris comparteixen “problemàtiques comunes”, com la complicació per tirar endavant projectes pel fet de tenir reduïdes dimensions i estudiants, les dificultats relacionades amb el reconeixement de titulacions, o el tema lingüístic, tenint en compte que molts d’aquests centres tenen com a llengua d’ensenyament una de minoritària.

Ja el 2007 es van fer reunions entre països amb una sola universitat i en el marc de la tasca per internacionalitzar l’UdA va sortir la idea de reprendre-les i concretar-les amb la creació d’aquesta xarxa. A banda de les cinc universitats convidades al país, també han mostrat interès d’adherir-s’hi els centres de Mònaco i d’Islàndia.

Aquest projecte comú permetrà, a més, crear una xarxa de mobilitat d'estudiants, professors o fins i tot personal tècnic i administratiu, ha defensat Nicolau. Tampoc ha descartat la possibilitat de fer titulacions conjuntes o dobles i dur a terme projectes de recerca conjunts, també per tenir més possibilitats d'accedir a fons de recerca internacional.

El rector de la universitat de Malta, Alfred J. Vella, s’ha mostrat convençut que aquest priojecte tirarà endavant i ha defensat la importància que tenen els centres en aquests petits estats per al desenvolupament del propi país. Tractar les problemàtiques de manera conjunta és beneficiós, ha defensat. Així mateix, també ha recordat que ser una universitat d’un territori petit també té punts a favor, ja que els rectors “interactuen freqüentment amb el ministeri d’Educació” i de manera directa, cosa que no passa amb grans universitats. Un fet que ajuda molt al progrés del centre.