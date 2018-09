Des de Liberal d'Andorra han insistit en la necessitat de fer una auditoria sobre el clima laboral al SAAS ja que han remarcat que la “situació és greu” i “ja va sent hora” que el Govern en faci alguna cosa, tal com ha destacat el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo. Així, ha remarcat que hi ha coaccions de comandaments, situacions que poden ser considerades assetjament o favoritismes i ha lamentat que “tot són excuses per evitar atacar el problema”. Tant des de DA com des del Govern s'ha posat en relleu que ara com ara el SAAS es troba en un moment de canvi i que, per aquest motiu, no és el moment idoni per fer aquest estudi. De fet, han remarcat que ha de ser la direcció qui decideixi quan i com s'ha de fer, tal com ha defensat el ministre de Salut, Carles Álvarez. El conseller de DA Antoni Missé ha acusat Gallardo de fer “alarmisme”, a la qual cosa el conseller liberal ha respost que ell no ha dit que la situació sigui generalitzada però que és cert que hi ha problemes. Des del PS la consellera Rosa Gili ha posat en relleu que un bon clima laboral és “bàsic”.

En el debat en el qual des dels liberals es volia fer prosperar la seva reserva d'esmena per fer aquesta auditoria, fins i tot hi ha intervingut el cap el Govern, Toni Martí, que ha convidat els consellers a aportar proves si saben que es donen certes situacions, ja que això va “més enllà” del clima laboral i es tracta d'actuacions que podrien ser delictives. A més, ha lamentat que s'hagi volgut fer veure que el SAAS és un “desgavell”. Gallardo ha dit que hi ha por i que les persones no volen denunciar públicament la seva situació. De la seva banda, la consellera independent Sílvia Bonet comparteix el fet que hi ha “por” i que el ministeri hauria “d'exigir” a la direcció que es faci alguna cosa i ha afegit que precisament aprofitant aquesta situació de canvi en el si del SAAS es podria actuar, per garantir que aquestes modificacions estiguin ajudant en la millora del clima laboral. El president suplent del grup parlamentari demòcrata, Miquel Aleix, ha remarcat que estava “decebut” pel caire que havia agafat el debat, ja que es volia fer veure que es tractava d'una situació generalitzada i ha convidat els consellers a treballar en el si de la comissió legislativa i aportar millores. El titular de Salut ha remarcat també que els professionals tenen diferents canals, com els col·legis professionals, per fer arribar els problemes que tenen i que des del ministeri estan oberts a escoltar-los.

D'altra banda, l'acusació per part de Liberals d'Andorra de què el Govern no ha fet “cap aposta decidida pel turisme cultural” ha generat una picabaralla en la qual el cap de Govern hi ha intervingut per lamentar que es digui que “no s'ha fet res” i ha defensat les accions empreses per a la recuperació del patrimoni cultural i també per a la promoció. “Hem fet molt”, ha dit, tot i reconeixent que potser no ha estat suficient. En la discussió s'hi ha afegit el conseller del PS Pere López per dir que “no es fa res” i ha lamentat que el Madriu es té “abandonat” i que no es fa cap promoció. Quant al romànic, ha ironitzat que sí que han fet alguna cosa, com “posar una benzinera davant un pont romànic”, el de la Margineda. Gallardo defensava partides al pressupost per a la promoció del romànic i per aprofitar les festes de les falles per atreure turisme. Durant el debat també ha intervingut el conseller independent de la Massana, Carles Naudi, per demanar que es doni un ús al patrimoni que el Govern té en propietat, com casa Parramon.