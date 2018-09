Aquest mes o el vinent es convocarà el concurs per a la concessió de les línies nacionals d'autobusos i el de la plataforma de mobilitat integrada de FEDA. Així ho ha posat en relleu el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, que ha afegit que si aquesta convocatòria s’ha retardat respecte de la previsió inicial, que era convocar els concursos al desembre, ha estat perquè en el pla de mobilitat integrada es vol incorporar, a banda de la bicicleta elèctrica i el transport públic, els aparcaments comunals, de tal manera que es pugui gestionar, de manera general, totes les places disponibles corresponents als comuns.

En una segona fase, el ministre considera que caldria integrar les places d’aparcament dels privats. El titular d’Economia ha fet aquestes manifestacions durant el debat de la reserva d’esmena que, des del grup parlamentari liberal, s’havia presentat per augmentar la subvenció al bus exprés. Saboya ha manifestat que no hi ha estudis que corroborin que una davallada, o fins i tot la gratuïtat, del bitllet d’autobús suposi un canvi d’hàbits en els ciutadans i, per tant, un increment notable del volum d’usuaris del transport públic. Ha reconegut, però, que calen un seguit d’accions en diferents àmbits pel que fa a aquest transport i que una seria la de millorar l’experiència per als usuaris. Ha conclòs, a més, que un cop estigui en marxa el nou model de transport, amb la plataforma de mobilitat integrada, també caldrà “repensar” la política de subvencions. Des de Liberals d’Andorra la consellera Judith Pallarés ha insistit que cal una millora del transport públic i el titular d’Economia li ha donat un seguit de xifres per justificar l’aportació que el Govern fa al transport públic, des de subvencions per al bus exprés fins al transport escolar, la qual cosa, ha dit, suma més de cinc milions anuals.

D’altra banda, s’ha rebutjat la proposta dels liberals que es pogués fer una ‘comissaria’ al Pas de la Casa i s’hi destinessin més recursos humans. El titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha recordat a Jordi Gallardo que fa poc es va reformar el despatx del Pas de la Casa i que en moments puntuals la meitat de les patrulles de servei estaven destinades al Pas de la Casa, per reforçar els quatre efectius que hi ha normalment, dos al despatx i dos a la duana. Ha manifestat que en breu s’entrarà a tràmit parlamentari el projecte de llei de seguretat pública, que ha de servir per actuar en casos d’aldarulls i també ha recordat que en el pressupost per a aquest any es preveu deu noves contractacions de policies, alguns dels quals podrien anar destinats al Pas.