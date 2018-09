Després de la nevada d'aquest dimecres, que ha deixat entre 25 i 35 centímetres de neu depenent de la zona, el COEX, com a responsable de les allaus que poden posar en risc les carreteres del país, a través d'una empresa especialitzada, ha dut a terme diferents tirs preventius d'allaus a Soldeu, a la carretera d'accés a Arcalís –a l'alçada de la cruïlla de Sorteny– i a Arinsal. El COEX s'encarrega del control d'una quinzena d'allaus que poden posar en risc les carreteres del país, una tasca al marge de la que duen a terme les estacions d'esquí, que asseguren els seus propis dominis esquiables.

En el cas d'Arinsal, s'han fet un total de vuit tirs a través del sistema Gasex, que provoca explosions amb una barreja de gasos i que s'activa remotament a través de GSM o ràdio. L'operació d'aquest dijous no ha fet desencadenar l'allau, perquè les purgues que es van fent periòdicament eviten que es formin grans acumulacions. Com que la cota de neu ha pujat considerablement, la capa de neu s'ha humidificat a causa de la pluja, per la qual cosa si s'hagués desprès, hauria estat una allau més lenta que les que es produeixen amb neu pols. Els tirs es fan a una altitud d'entre 2.200 metres i 2.600 metres, on actualment hi ha acumulats uns 160 centímetres de neu.

En l'operatiu també hi participen agents de la Unitat de Grups Especialitzats del Cos de Policia, que han prohibit el pas de vehicles i persones a la urbanització de Prats Sobirans. Tenint en compte que es tracta de la zona de risc d'allaus amb habitatges més a la vora, quatre agents s'han distribuït pels diferents sectors d'aquesta zona habitada i també han comprovat que cap esquiador de muntanya hagués fet una ascensió a la zona. En cas de risc d'allau màxim –aquest dimecres se situa en 4 sobre 5–, s'evacuen tots els habitatges i es confinen els veïns a l'aparcament de la urbanització, que és la zona més segura de l'indret. A més, s'informa dels tirs a l'estació d'esquí, ja que en cas que es desprengués una gran allau, el rebuf podria arribar a afectar una pista d'esquí que es troba a l'altre vessant de la muntanya.

El responsable de l'empresa especialitzada que s'encarrega dels tirs, Jean-François Meffre, ha explicat a l'ANA que aquest hivern, fins a la data, s'han hagut de fer més tirs preventius que la mitjana dels darrers deu anys, ja que s'ha produït una alternança de nevades relativament importants, que han requerit fer molts tirs d'allaus, amb períodes amb temperatures més altes que han anat estabilitzant el mantell nival.

Les tres principals zones on habitualment s'han de provocar desencadenaments són l'allau de les Fonts d'Arinsal, l'allau dels Basers del Corb a la carretera d'accés a Arcalís i l'allau de la Guardiola a Soldeu, on fa poc temps que també s'ha instal·lat un sistema de Gasex com a Arinsal, per tallar la CG2 el mínim temps possible. En canvi, a la carretera d'Arcalís els tirs es fan mitjançant un canó que projecta fletxes amb explosius, i també s'assegura la zona amb el tancament de la via.