Reubicar l'estació transformadora (ETR) de la Gonarda (l'Aldosa de la Massana) suposaria deixar en desús tot un seguit d'infraestructures elèctriques per un valor d'1,5 milions d'euros. Així ho ha posat en relleu la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en el marc del debat de la reserva d'esmena que el PS havia presentat per retirar aquesta ETR del pressupost per “reflexionar sobre aquesta qüestió i les alternatives”, tal com ha defensat la consellera Rosa Gili. D'aquesta manera, la titular de Medi Ambient ha explicat que altres terrenys no presenten “cap avantatge significatiu” i sí “inconvenients”, ja que la xarxa elèctrica està desenvolupada perquè l'ETR vagi construïda al terreny de la Gonarda i ha fet èmfasi en el fet que s'han reunit deu vegades amb els veïns i que s'han fet estudis per “esvair” els dubtes que havien plantejat.

A banda dels estudis, Calvó ha remarcat que s'han introduït al projecte factors de vigilància de la contaminació acústica i que aviat es farà una exposició pública. Gili ha posat en dubte la repercussió que això pot tenir sobre la salut de les persones ja que, ara com ara, els paràmetres que es tenen en compte són uns però poden evolucionar amb els anys, i ha remarcat que “la millor garantia” és que es fes el més lluny possible de les zones habitades. Quant a aquest assumpte, el conseller independent massanenc Carles Naudi ha recordat que s'ha acceptat una esmena que van presentar per minvar l'impacte d'aquesta infraestructura i que és obvi que “ningú voldria” una ETR prop de casa seva, si bé ha recordat que la cessió d'aquest terreny es basa en un acord del 1991 i que se'ls ha dit que compleix amb totes les mesures de seguretat. Ha criticat que l'esmena del PS retirava l'ETR però no donava cap contrapartida i que el que cal és garantir el subministrament a les Valls del Nord.

D'altra banda, el titular de Finances, Jordi Cinca, ha destacat que el fons de reserva de jubilació té un valor a finals del 2017 de 1.246 milions d'euros, 79 més que el 2016. Així ho ha posat en relleu front la reserva d'esmena que el PS havia presentat per unes despeses de funcionament que considera “exagerades” i que es volien reduir. Cinca ha defensat la gestió que es fa del fons i ha recordat que calen recursos per poder-ho fer.

D'altra banda, des del PS es volia tambe retirar la partida dedicada a la construcció de The Cloud, una pretensió que ha estat rebutjada. Des de la formació es considera que tot són incògnites al voltant del projecte i que el Govern “s'ha tirat a la piscina sense aigua”, tal com ha posat en relleu Rosa Gili, que ha dit que el projecte serà una “herència d'èxit dubtós per al proper Govern”. El titular d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha defensat que el pla de negoci és viable i ha recordat que és complicat tenir operadors tancats quan encara no està acabat l'edifici. Des del PS s'ha criticat també que el Govern faci ús novament dels guanys d'Andorra Telecom per “equilibrar” els comptes.