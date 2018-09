El primer equip del Futbol Club Barcelona va venir durant cinc anys, durant els anys 80, a fer l'estada de pretemporada a Andorra la Vella. Les estades, que van tenir lloc entre els anys 1983 i 1987, es duien a terme entre finals del mes de juliol i principis del mes d'agost coincidint amb la festa major de la capital. L'Estadi Comunal era el camp d'entrenaments i l'equip s'allotjava a l'Andorra Park Hotel. No era estrany veure'ls dinar al Don Denis, a Escaldes. Els detalls els aporta el document del mes de l'Arxiu Comunal del comú d'Andorra la Vella.

Les pretemporades a Andorra les va començar l'entrenador argentí César Luis Menotti (1983-1984), que comptava entre els jugadors amb un fitxatge estrella, el de Diego Armando Maradona. El periodista Sícoris (Rossend Marsol), com a corresponsal del diari esportiu El Mundo Deportivo, a l'edició del 31 de juliol de 1983, explicava que el FC Barcelona estrenaria les instal·lacions de l'Estadi Comunal: “El complex poliesportiu, que s'ha acabat i que serà estrenat pels blaugrana, ha costat 220 millones i és una obra que ha d'enorgullir l'esport andorrà per la seva modernitat”. El periodista Bru Noya també ho va cobrir com a enviat especial per al diari Avui.

Després de Menotti, l'entrenador anglès Terry Venables (1984-1987) va continuar les estades a Andorra. A més d'entrenar, els jugadors es deixaven veure en actes socials, i també van jugar partits amistosos amb el FC Andorra, que aleshores militava a la segona divisió B de la lliga espanyola. Les estades de l'equip professional de futbol van finalitzar amb l'arribada de Johan Cruyff com a entrenador l'any 1988. Entre les estrelles que es van veure per Andorra durant aquells estius hi havia Lineker i Schuster, i els directius Núñez i Casaus.