Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ha fet públiques les dades del consum elèctric del mes passat, que ha estat de 61,1 GWh (gigawatts hora), una xifra que representa un augment del 10% respecte al febrer del 2017. D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2018 ha estat de 125,6 GWh, un 1,9% més respecte al mateix període de l'any 2017. L'augment del mes de febrer s'explica, en part, perquè va fer més fred que el gener.

Pel que fa a la producció pròpia d'electricitat, Andorra ha generat 7,3 GWh entre la central hidràulica de FEDA (4,5 GWh), el centre de tractament de residus de la Comella (1,6) GWh, i la central de cogeneració de Soldeu (1,1 GWh), el que representa l'11,9% del consum total d'Andorra. El mes passat es van generar generar 10,2 GWh entre la central hidràulica de FEDA (6,9 GWh), el centre de tractament de residus de la Comella (2 GWh), i la central de cogeneració de Soldeu (1,3 GWh), el que representa el 15,8% del consum total d'Andorra. Aquest descens s'explica perquè aquest mes encara es van aprofitar l'aigua dels llacs d'alçada on hi ha preses com l'Illa, Cabana Sorda, Juclà o la vall del Riu. Són reserves estacionals d'aigua per poder augmentar la producció hidràulica durant el període d'hivern. L'aigua es deriva a Ransol i Ràmio a través de canals soterrats que arriben al llac d'Engolasters. Aquest estany és un llac natural on s'ha construït una presa per augmentar-ne la capacitat i poder regular la producció de la central hidràulica a través de la canonada forçada, una connexió que uneix la central amb la captació d'Engolasters.

La producció fotovoltaica de l'estació nacional d'autobusos ha estat de 10.300 kWh. La central de Soldeu també ha distribuït 0,9 GWh d'energia tèrmica. Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 123,5 MWh i es va produir l'1 de febrer a les 13 hores.