Aquest dijous al matí s’ha celebrat el sorteig de les 29 parcel·les dels horts de la Margineda destinats a la gent gran de la parròquia d'Andorra la Vella, un projecte que es du a terme juntament amb la Fundació Julià Reig i Molines Patrimonis des de l’any 2007. Aquest any hi ha hagut pràcticament la mateixa demanda que oferta de parcel·les (29 horts i 31 peticions) i ningú s’ha quedat sense hort perquè també se cediran les puntes de terreny que queden disponibles. Les claus per iniciar la temporada s’entregaran el 4 d’abril.

La consellera de Social del comú de la capital, Ester Vilarrubla, ha assenyalat que aquest “és un dels projectes que des del departament més ens engresca perquè notem la satisfacció que produeix a la gent gran”. En aquest sentit, ha recordat que el cultiu dels horts és positiu per als usuaris perquè estan a l’aire lliure durant els mesos de bon temps, els ajuda a fer relacions socials i els permet estar actius.

Enguany, per segon any, s’habilitaran serveis sanitaris a la zona arran la demanda dels mateixos hortolans, que van reclamar-los en tractar-se d’una zona allunyada del centre urbà. Com cada any, el comú posarà a disposició dels usuaris un tècnic de medi ambient per oferir-los assessorament a l’hora d’escollir el planter i de conrear els productes.