L'auge del comerç electrònic amb Amazon o Alibaba està esfilagarsant els gegants de la moda. Des de fa sis anys el marge sobre 'ebit' (resultat operatiu) d'Inditex, GAP i H&M no ha parat de caure. L'únic que se salva és Uniqlo, tot i que la seva rendibilitat s'ha reduït. Bona prova de l'augment del comerç electrònic és que aquesta mateixa setmana s'ha atorgat a Escaldes-Engordany el premi ACTin al projecte Fashion 4.0 que consisteix a fer un vestit a mida a través d'una plataforma digital i amb una impressora 3D. Segons Jean-Marc Coulon, un dels socis i fundador de l'empresa Soc Creatiu, l'objectiu “és integrar la innovació i les tecnologies a la sastreria”.

Les noves tecnologies van guanyant terreny a les tradicionals i un baròmetre de la situació serà el del 14 de març, quan Inditex presenti els resultats del seu darrer exercici fiscal. Amb tot, la situació d'Inditex, acrònim d'Industria de Diseño Textil SA amb marques com Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Berskha, Stradivarius o Uterqüe, no és tan preocupant com la d'un altre gegant de la moda: H&M (Hennes & Mauritz). La cadena sueca es va desplomar espectacularment a la borsa el passat mes de desembre, després de presentar els seus resultats del quart trimestre fiscal.

Les accions d'H&M van caure prop del 5% després que els analistes de Deutsche Bank retallessin la valoració dels seus títols fins a 150 corones des de 185 corones. Aquests experts són molt pessimistes amb el comportament de les vendes comparables i han reduït entre un 10% i un 12% la seva previsió de benefici per acció (BPA) per a 2018. La companyia sueca es va desplomar a prop del 13% després de decebre els inversors amb els seus comptes. H&M va registrar una caiguda del 4,3% a les seves vendes entre setembre i novembre del 2017, quart trimestre del seu exercici fiscal, facturant un total de 58.454.000 de corones sueques (5.880 milions d'euros), un resultat “significativament per sota” de les seves pròpies expectatives.

H&M va destacar la debilitat de les vendes a les seves botigues físiques, afectades negativament per l'actual canvi al sector, amb una reducció de visites a les botigues, mentre que les vendes en línia de la marca H&M i de les altres ensenyes del grup van seguir desenvolupant-se bé. Amb aquests resultats, la multinacional accelerarà la seva transformació, incloent-hi el tancament d'un major nombre de botigues i menys obertures. Les seves febles xifres també van afectar Inditex, la matriu de Zara. H&M posarà en marxa la cadena en línia Afound que comercialitzarà els seus productes i el d'altres marques.

La cadena californiana GAP també té problemes. Va facturar el 2013 11.900 milions d’euros, un 3% més que l’any anterior, i va tancar el podi de les tres principals marques de moda del món però des d'aleshores les xifres no són gens bones. El 2016 ja va reduir el seu benefici net en un 26,52% i acaba d'anunciar el tancament de 200 locals que considera poc rendibles. Un altre tret comú a les grans marques de moda és que van abandonant progressivament locals emblemàtics que ocupen en els centres de la ciutat per traslladar-se a centres comercials de la perifèria. Un exemple és la marxa de Zara del raval de Jesús a Reus o del carrer Cristòfor Colom de Tarragona.