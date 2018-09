La Fundació Crèdit Andorrà convoca un any més quatre noves beques de mèrit per a estudis de postgrau (màsters, doctorats o postdoctorats) a l’estranger destinades a estudiants universitaris. El termini d’admissió de candidatures comença aquest dijous 1 de març i finalitzarà el 4 de juny.

Els sol·licitants han de tenir nacionalitat andorrana o bé acreditar una residència legal i efectiva a Andorra d’un mínim de cinc anys. L’edat màxima per beneficiar-se d’aquestes beques és de 35 anys. Les bases de la convocatòria de beques, juntament amb el formulari de sol·licitud, estan a disposició dels candidats a la Fundació Crèdit Andorrà o al web www.fundaciocreditandorra.ad.

Les beques es poden cursar en qualsevol país del món i tindran prioritat els estudis amb titulació oficial (procés de Bolonya). La duració de la beca és d’un any per als màsters i postdoctorats, i de tres per als doctorats, prorrogable d’any en any. La dotació econòmica és de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 900 euros mensuals durant el curs acadèmic.

En una primera fase, una comissió d’avaluació formada per persones alienes a la Fundació Crèdit Andorrà estudiarà les candidatures presentades, entre les quals seleccionarà les que compleixin totes les condicions requerides. En una segona fase, es mantindran entrevistes presencials entre els membres de la comissió d’avaluació i els aspirants a una beca. S’avaluaran les seves aptituds, la seva personalitat, l’interès i la motivació per l’elecció dels estudis. La Fundació concedeix la beca sobre la base de la puntuació emesa per la Comissió d’Avaluació i informarà els sol·licitants, en cada fase, si ha estat superada. Cal dir que les candidatures s’han de presentar a la Fundació Crèdit Andorrà (avinguda Meritxell, 80, edifici Crèdit Centre, Andorra la Vella, telèfon 88 88 80).

Des dels inicis del programa de beques l’any 1988, la Fundació Crèdit Andorrà ha concedit 197 ajuts, que representen més de cinc milions d’euros d’inversió en la formació dels joves. És la primera de les iniciatives que va impulsar, conscient que la formació de les persones és un element essencial per al progrés. Aquest projecte continua sent una de les principals línies de treball, a la qual se li han sumat altres iniciatives, com per exemple la col·laboració amb la Universitat d’Andorra, amb la qual té subscrit un conveni per impulsar diversos projectes formatius. Pel que fa al camp de la recerca, conjuntament amb el Govern i la Barcelona Graduate School of Economics (GSE), la Fundació convoca cada dos anys el premi internacional Calvó Armengol, que reconeix la feina d’economistes i d’investigadors socials menors de 40 anys.